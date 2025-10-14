США змінили підхід — заохочують європейців підтримувати Україну, - Гетьманчук

Керівництво США змінило ставлення до зусиль інших партнерів у військовій підтримці України.

Про це заявила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"За Байдена європейським союзникам виставлялася певна стеля у форматах допомоги, і інші країни мали впиратись у цю стелю, але в жодному разі не перестрибувати її. Зараз навпаки – адміністрація Трампа заохочує європейців показати, що вони готові зробити для власної безпеки і в питаннях підтримки України", – розповіла посол.

Водночас Гетьманчук наголосила, що не йдеться про обмеження лише європейською допомогою. Постачання зброї з Європи не може повністю замінити американську військову підтримку. "У США є озброєння, які не можуть перекрити інші країни, або за номенклатурою, тобто за типом тих озброєнь, або за кількістю та доступністю, тобто щоби воно вже було наявне на складах і було доставлене до України швидко", – пояснила посол.

Через це в усіх контактах з партнерами, зокрема на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, на яку запрошений також український міністр Денис Шмигаль, Україна у пріоритетному порядку ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.

"І коли партнери європейські бачать (у поясненнях України. – ред.), що по деяких позиціях через PURL ми закриваємо 90% чи навіть більше, то для них це серйозний аргумент розглянути свій внесок в ініціативу", – заявила вона.

