Войска РФ прицельно атаковали дроном автомобиль в Путивльской громаде: трое раненых
Войска РФ прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Путивльской громаде на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, три человека получили ранения - 63-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 32 и 49 лет.
Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.
По данным ОВА, состояние пациентов стабильное.
