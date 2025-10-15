Войска РФ прицельно атаковали дроном автомобиль в Путивльской громаде: трое раненых

Войска РФ прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Путивльской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, три человека получили ранения - 63-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 32 и 49 лет.

Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.

Также читайте: Сутки на Сумщине: почти 110 обстрелов по территориальным громадам области. Враг ночью нанес удар по Сумам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным ОВА, состояние пациентов стабильное.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ