Новости Атака беспилотников на Сумщину
Войска РФ прицельно атаковали дроном автомобиль в Путивльской громаде: трое раненых

Атака на гражданские автомобили в Сумской области

Войска РФ прицельно атаковали дроном гражданский автомобиль в Путивльской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, три человека получили ранения - 63-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 32 и 49 лет.

Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.

По данным ОВА, состояние пациентов стабильное.

обстрел (30023) Сумская область (3772) дроны (5104) Конотопский район (44) Путивль (7)
