Війська РФ прицільно атакували дроном автівку у Путивльській громаді: троє поранених

Війська РФ прицільно атакували дроном цивільний автомобіль у Путивльській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, троє людей отримали поранення - 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 і 49 років.

Усіх постраждалих госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

Також читайте: Доба на Сумщині: майже 110 обстрілів по територіальних громадах області. Ворог вночі вдарив по Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними ОВА, стан пацієнтів стабільний.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ