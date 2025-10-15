УКР
Новини Атака безпілотників на Сумщину
Війська РФ прицільно атакували дроном автівку у Путивльській громаді: троє поранених

Атака на цивільні авто на Сумщини

Війська РФ прицільно атакували дроном цивільний автомобіль у Путивльській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, троє людей отримали поранення - 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 і 49 років.

Усіх постраждалих госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

За даними ОВА, стан пацієнтів стабільний.

обстріл (31367) Сумська область (4340) дрони (6050) Конотопський район (46) Путивль (9)
