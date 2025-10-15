Війська РФ прицільно атакували дроном автівку у Путивльській громаді: троє поранених
Війська РФ прицільно атакували дроном цивільний автомобіль у Путивльській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, троє людей отримали поранення - 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 і 49 років.
Усіх постраждалих госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.
За даними ОВА, стан пацієнтів стабільний.
