УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
508 0

Доба на Сумщині: майже 110 обстрілів по територіальних громадах області. Ворог вночі вдарив по Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 14 жовтня російські війська завдали чергового удару по місту Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та ДСНС України.

Внаслідок атаки виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували загоряння та обстежили територію обстрілу - усі осередки горіння ліквідовані. Постраждалих серед мирного населення немає.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загалом протягом доби, з ранку 13 до ранку 14 жовтня 2025 року, ворог здійснив майже 110 обстрілів, які накрили 37 населених пунктів у 15 територіальних громадах Сумщини.

Найінтенсивніших атак зазнали населені пункти Сумського та Шосткинського районів. 

Росія активно застосовувала широкий спектр озброєння:

  • близько 10 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ);
  • понад 30 обстрілів із РСЗВ;
  • атаки FPV-дронами та іншими БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: найбільше обстрілів у Сумському та Шосткинському районах, постраждали люди, є пошкодження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сумщина
Фото: Наслідки удару по Сумах/ ДСНС
Сумщина
Фото: Наслідки удару по Сумах/ ДСНС
Сумщина
Фото: Наслідки удару по Сумах/ ДСНС
Сумщина
Фото: Наслідки удару по Сумах/ ДСНС
Сумщина
Фото: Наслідки удару по Сумах/ ДСНС



Автор: 

обстріл (31349) Сумська область (4338) Суми (1012) Сумський район (441)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 