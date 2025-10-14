Доба на Сумщині: майже 110 обстрілів по територіальних громадах області. Ворог вночі вдарив по Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 14 жовтня російські війська завдали чергового удару по місту Суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та ДСНС України.

Внаслідок атаки виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували загоряння та обстежили територію обстрілу - усі осередки горіння ліквідовані. Постраждалих серед мирного населення немає.

Загалом протягом доби, з ранку 13 до ранку 14 жовтня 2025 року, ворог здійснив майже 110 обстрілів, які накрили 37 населених пунктів у 15 територіальних громадах Сумщини.

Найінтенсивніших атак зазнали населені пункти Сумського та Шосткинського районів.

Росія активно застосовувала широкий спектр озброєння:

близько 10 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ);

понад 30 обстрілів із РСЗВ;

атаки FPV-дронами та іншими БпЛА.

Фото: Наслідки удару по Сумах/ ДСНС

