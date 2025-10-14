452 0
Сутки в Сумской области: почти 110 обстрелов по территориальным громадам области. Враг ночью нанес удар по Сумам. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 14 октября российские войска нанесли очередной удар по городу Сумы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и ГСЧС Украины.
В результате атаки возник пожар в нежилом помещении. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали возгорание и обследовали территорию обстрела - все очаги горения ликвидированы. Пострадавших среди мирного населения нет.
Всего в течение суток, с утра 13 до утра 14 октября 2025 года, враг совершил почти 110 обстрелов, которые накрыли 37 населенных пунктов в 15 территориальных громадах Сумщины.
Наиболее интенсивным атакам подверглись населенные пункты Сумского и Шосткинского районов.
Россия активно применяла широкий спектр вооружения:
- около 10 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ);
- более 30 обстрелов из РСЗО;
- атаки FPV-дронами и другими БпЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль