Сутки в Сумской области: почти 110 обстрелов по территориальным громадам области. Враг ночью нанес удар по Сумам. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 14 октября российские войска нанесли очередной удар по городу Сумы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и ГСЧС Украины.

В результате атаки возник пожар в нежилом помещении. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали возгорание и обследовали территорию обстрела - все очаги горения ликвидированы. Пострадавших среди мирного населения нет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Всего в течение суток, с утра 13 до утра 14 октября 2025 года, враг совершил почти 110 обстрелов, которые накрыли 37 населенных пунктов в 15 территориальных громадах Сумщины.

Наиболее интенсивным атакам подверглись населенные пункты Сумского и Шосткинского районов.

Россия активно применяла широкий спектр вооружения:

около 10 ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ);

более 30 обстрелов из РСЗО;

атаки FPV-дронами и другими БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов в Сумском и Шосткинском районах, пострадали люди, есть повреждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Последствия удара по Сумах/ ГСЧС

Фото: Последствия удара по Сумах/ ГСЧС

Фото: Последствия удара по Сумах/ ГСЧС

Фото: Последствия удара по Сумах/ ГСЧС

Фото: Последствия удара по Сумах/ ГСЧС





