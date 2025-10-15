Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС по использованию замороженных активов РФ в поддержку Украины, - Bloomberg

Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС по использованию части замороженных активов Центрального банка России на сумму около $300 миллиардов, которые хранятся в странах G7, для усиления финансовой поддержки Украины.

По данным источников агентства, союзники близки к согласию о создании механизма, который позволит предоставлять займы Украине без прямой конфискации активов РФ. Полученные средства будут использоваться для закупки оружия, в частности у США, а также для общей поддержки украинской экономики.

Сейчас ЕС и Великобритания удерживают наибольшие объемы замороженных российских активов: около 200 миллиардов евро в Euroclear и 25 миллиардов фунтов стерлингов в британских банках. До сих пор Украина получала только прибыли и проценты с этих сумм.

Главным препятствием для запуска механизма остаются юридические гарантии для Euroclear, поскольку Бельгия требует защиты на случай потенциальных исков России. ЕС надеется согласовать политическое решение уже на встрече в Брюсселе на следующей неделе, чтобы начать работу над механизмом ко второму кварталу 2026 года.

Премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил готовность Лондона координировать действия с ЕС после переговоров с лидерами Франции и Германии. Министры финансов стран G7 планируют обсудить вопрос активов и новые санкции против российского энергетического сектора на этой неделе в Вашингтоне во время встреч МВФ.

