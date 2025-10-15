Британія та Канада приєднаються до плану ЄС щодо використання заморожених активів РФ на підтримку України, - Bloomberg

Велика Британія та Канада приєднаються до плану ЄС щодо використання частини заморожених активів Центрального банку Росії на суму близько $300 мільярдів, які зберігаються у країнах G7, для посилення фінансової підтримки України.

За даними джерел агентства, союзники близькі до згоди про створення механізму, який дозволить надавати позики Україні без прямої конфіскації активів РФ. Отримані кошти використовуватимуться для закупівлі зброї, зокрема у США, а також для загальної підтримки української економіки.

Нині ЄС та Велика Британія утримують найбільші обсяги заморожених російських активів: близько 200 мільярдів євро в Euroclear та 25 мільярдів фунтів стерлінгів у британських банках. Досі Україна отримувала лише прибутки та відсотки з цих сум.

Головною перешкодою для запуску механізму залишаються юридичні гарантії для Euroclear, оскільки Бельгія вимагає захисту на випадок потенційних позовів Росії. ЄС сподівається узгодити політичне рішення вже на зустрічі в Брюсселі наступного тижня, щоб розпочати роботу над механізмом до другого кварталу 2026 року.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив готовність Лондона координувати дії з ЄС після переговорів із лідерами Франції та Німеччини. Міністри фінансів країн G7 планують обговорити питання активів та нові санкції проти російського енергетичного сектору цього тижня у Вашингтоні під час зустрічей МВФ.

