Задержан вражеский корректировщик, который готовил новую ракетно-дроновую атаку по Одессе, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Одессе. По заказу ФСБ он собирал координаты для новой ракетно-дроновой атаки рашистов по городу.

Как отмечается, чтобы скорректировать комбинированный удар, враг завербовал 52-летнего одессита, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал свои призывы к захвату региона в "Одноклассниках".

Какие данные предатель передавал врагу?

После вербовки фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство региона.

"Для этого он на собственном авто объезжал различные районы областного центра во время воздушных тревог и пытался зафиксировать работу отечественной ПВО. Также агент фотографировал оборонительные укрепления и места сосредоточения личного состава украинских войск на морском побережье", - пояснили в СБУ.

Собранные сведения фигурант передавал кадровому сотруднику фсб, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.

Служба безопасности задержала агента и изъяла у него смартфон с "отчетами" для оккупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что предателю грозит?

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

