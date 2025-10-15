Задержан вражеский корректировщик, который готовил новую ракетно-дроновую атаку по Одессе, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Одессе. По заказу ФСБ он собирал координаты для новой ракетно-дроновой атаки рашистов по городу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, чтобы скорректировать комбинированный удар, враг завербовал 52-летнего одессита, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал свои призывы к захвату региона в "Одноклассниках".
Какие данные предатель передавал врагу?
После вербовки фигурант отслеживал позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство региона.
"Для этого он на собственном авто объезжал различные районы областного центра во время воздушных тревог и пытался зафиксировать работу отечественной ПВО. Также агент фотографировал оборонительные укрепления и места сосредоточения личного состава украинских войск на морском побережье", - пояснили в СБУ.
Собранные сведения фигурант передавал кадровому сотруднику фсб, личность которого уже установили контрразведчики СБУ.
Служба безопасности задержала агента и изъяла у него смартфон с "отчетами" для оккупантов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что предателю грозит?
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Допит для чього покидька треба робити як старі "добрі" часи