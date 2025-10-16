РУС
Оккупанты нанесли почти 600 ударов по Запорожской области: один раненый

Обстрелы Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска совершили 587 атак по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате удара дрона по Пологовскому району ранения получил мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Лукьяновскому, Орехову, Егоровке, Малой Токмачке, Сладкому, Новому и Полтавке. А также:

  • 381 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Червоноднепровку, Магдалиновку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Чаривне.
  • 3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Новоандреевки, Малой Токмачки и Полтавки.
  • 194 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Запорожская область (3654) Пологовский район (180)
