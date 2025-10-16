Окупанти завдали майже 600 ударів по Запорізькій області: один поранений

Протягом минулої доби російські війська здійснили 587 атак по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок удару дрона по Пологівському району поранення дістав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лук'янівському, Оріхову, Єгорівці, Малій Токмачці, Солодкому, Новому та Полтавці. А також:

381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Малої Токмачки та Полтавки.

194 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

