Особенностью ночной атаки РФ является применение 28 баллистических ракет для удара, - Игнат

Сегодня ночью российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетику Украины, в частности на газовую инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Основной акцент удара - на нашу энергетику, на этот раз это газовая сфера. Видим, что по газодобывающим местам были нанесены удары, также по распределительным станциям. Враг в очередной раз показал свои намерения - лишить нас в осенне-зимний период энергетики, тепла в домах", - отметил он.

По словам Игната, это враг делал и раньше в этот период. Под ударами Полтавщина и Харьковщина, а также объекты этой сферы на западе Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия целенаправленно бьет по системе теплоснабжения Украины перед отопительным сезоном, - эксперт

"Сегодня особенность атаки была в том, что кроме 320 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, было применено 37 ракет. Прежде всего баллистические ракеты, то есть 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории - это два "Кинжалы" и 26 "Искандер-М", - отметил он.

Эти ракеты могут сбивать только системы, которые способны противодействовать баллистике, в частности Patriot. Вопрос их количества и наличия остается открытым.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ