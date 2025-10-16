Особенностью ночной атаки РФ является применение 28 баллистических ракет для удара, - Игнат
Сегодня ночью российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетику Украины, в частности на газовую инфраструктуру.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Основной акцент удара - на нашу энергетику, на этот раз это газовая сфера. Видим, что по газодобывающим местам были нанесены удары, также по распределительным станциям. Враг в очередной раз показал свои намерения - лишить нас в осенне-зимний период энергетики, тепла в домах", - отметил он.
По словам Игната, это враг делал и раньше в этот период. Под ударами Полтавщина и Харьковщина, а также объекты этой сферы на западе Украины.
"Сегодня особенность атаки была в том, что кроме 320 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, было применено 37 ракет. Прежде всего баллистические ракеты, то есть 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории - это два "Кинжалы" и 26 "Искандер-М", - отметил он.
Эти ракеты могут сбивать только системы, которые способны противодействовать баллистике, в частности Patriot. Вопрос их количества и наличия остается открытым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,
"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.
Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.
Підвели просто під удар московських.
В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.