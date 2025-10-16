Особливістю нічної атаки РФ є застосування 28 балістичних ракет для удару, - Ігнат
Сьогодні вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергетику України, зокрема на газову інфраструктуру.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Основний акцент удару - на нашу енергетику, цього разу це газова сфера. Бачимо, що по газодобувних місцях було завдано ударів, також по розподільчих станціях. Ворог вкотре показав свої наміри - позбавити нас в осінньо-зимовий період енергетики, тепла в домівках", - зазначив він.
За словами Ігната, це ворог робив і раніше в цей період. Під ударами Полтавщина та Харківщина, а також об'єкти цієї сфери на заході України.
"Сьогодні особливість атаки була в тому, що крім 320 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, було застосовано 37 ракет. Передусім балістичні ракети, тобто 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії - це два "Кинджали" та 26 "Іскандер-М", - зазначив він.
Ці ракети можуть збивати лише системі, які здатні протидіяти балістиці, зокрема Patriot. Питання їхньої кількості та наявності залишається відкритим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,
"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.
Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.
Підвели просто під удар московських.
В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.