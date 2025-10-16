Особливістю нічної атаки РФ є застосування 28 балістичних ракет для удару, - Ігнат

Сьогодні вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергетику України, зокрема на газову інфраструктуру.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Основний акцент удару - на нашу енергетику, цього разу це газова сфера. Бачимо, що по газодобувних місцях було завдано ударів, також по розподільчих станціях. Ворог вкотре показав свої наміри - позбавити нас в осінньо-зимовий період енергетики, тепла в домівках", - зазначив він.

За словами Ігната, це ворог робив і раніше в цей період. Під ударами Полтавщина та Харківщина, а також об'єкти цієї сфери на заході України.

"Сьогодні особливість атаки була в тому, що крім 320 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, було застосовано 37 ракет. Передусім балістичні ракети, тобто 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії - це два "Кинджали" та 26 "Іскандер-М", - зазначив він.

Ці ракети можуть збивати лише системі, які здатні протидіяти балістиці, зокрема Patriot. Питання їхньої кількості та наявності залишається відкритим.

