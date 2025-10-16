УКР
Новини
1 345 23

Росія вже вшосте за жовтень атакувала об’єкти нафтогазовидобутку, Україні доведеться імпортувати до 4 млрд кубів газу, - Омельченко

Омельченко про опалювальний сезон

Росія вже вшосте за жовтень атакувала об’єкти нафтогазовидобутку в Україні, а 10 жовтня завдала ударів по теплоелектроцентралях. Таким чином стає очевидним план окупантів -  знищення системи теплозабезпечення перед зимою.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Що робити? Шукати гроші для закупівлі газу в країнах Євросоюзу", - наголосив він.

За словами експерта, Україна зможе купувати газ у трейдерів із Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Проблем із постачанням не очікується, однак ключовим викликом залишаються кошти. Відомо, що цієї зими Україні доведеться імпортувати до 4 млрд кубів газу.

Щодо тарифів для населення, Омельченко нагадав, що уряд вже заявив - їх змінювати не будуть. Водночас, на його думку, підвищення тарифів очікує промисловість та підприємства, які займаються енергогенерацією.

"Щоб максимально безболісно пройти цьогорічний опалювальний сезон, потрібно вже зараз займатися імпортом. Де це можливо - перевести підприємства на нічний режим роботи, а також використовувати дизель-генератори", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.

Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десятки ракет і сотні БпЛА: РФ ушосте за жовтень атакувала газову інфраструктуру. Є постраждалі, - Міненерго

Ну і експерт! Вся грудь в медалях певно! Ми б без нього про це і не дізнались!
показати весь коментар
16.10.2025 12:44 Відповісти
Які блєдь в нас вУмні ексерДи!,(
показати весь коментар
16.10.2025 12:46 Відповісти
А ми б'ємо цілеспрямовано по нпз i нафтобазам.
Тому на заході не особливо схавають про наші холодні батареї взимку.
показати весь коментар
16.10.2025 12:47 Відповісти
Росія вже вшосте за жовтень атакувала об'єкти нафтогазовидобутку в Україні, а 10 жовтня завдала ударів по теплоелектроцентралях. Таким чином стає очевидним план окупантів - знищення системи теплозабезпечення перед зимою. Джерело: https://censor.net/ua/n3580012

Дякую що пояснили . А то я тут - дивлюся на все це і думку гадаю - чому я не сокіл навіщо ж кацапи бомбардують об'єкти енергетики України . Тепер нарешті все стало зрозуміло .!! Слава ікспєрдам і аналітєгам .!!
показати весь коментар
16.10.2025 12:51 Відповісти
Все досить бавитися. Є одна критична точка діаметром всього 500 метрів через яку проходить 90% газовидобутку на рф !! Це так званий "ямальський хрест"
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики РФ!
Вперед, опрацьовуйте!
показати весь коментар
16.10.2025 12:54 Відповісти
Ікспєрд рівня ікспєрда, про якого написано в новині. Генштаб без вас не справиться!
показати весь коментар
16.10.2025 13:45 Відповісти
Тоді війна заради війни, обом Володимирам це як повітря, а її закінчення це втрата влади, а можливо і життя.
показати весь коментар
16.10.2025 13:52 Відповісти
І таке буває, бачте.
показати весь коментар
16.10.2025 14:04 Відповісти
Так я вже не одному пояснював , навіщо нашій владі закінчувати війну? Щоби що, провести демократичні вибори і втратити владу і з тим недоторканість? опинитися у в'язниці за розкрадання бюджету? Ну ось кажуть це дуже далеко, тоді аргумент буде так звана операція «Павутина» включала удари по авіабазах на відстані від 2500 до 4500+ км від кордону України. Найвіддаленіша уражена ціль - авіабаза «Біла» в Сибіру, що знаходиться на відстані понад 4300-4400 км від України. Можуть дістати,якщо захочуть!
показати весь коментар
16.10.2025 14:07 Відповісти
Який розумний експєрд, мабуть тарологинь подивився на Зєлємарафоні. Як ми до такого самі не додумалися?
показати весь коментар
16.10.2025 13:04 Відповісти
Открыл Америку.ЦН, нафига рекламировать дебилов ?
показати весь коментар
16.10.2025 13:04 Відповісти
Потужний експерт! Самий прогресивний.
Коли Пуйло після першої "блекаутної" зими перестав бити по енергетиці, Зельоні списали мільярди і мільярди на "побудову трирівневого захисту", і безперестанку співали, як вони все чудово закрили, і тому кацапи не можуть завдавати ударів. Тепер вилізли експерти, які прозріли на очевидне, і кажуть, що закрити і не можна було.
показати весь коментар
16.10.2025 13:07 Відповісти
а у кацапів ТЄЦ є?? То чого ж скромнічаємо !?
показати весь коментар
16.10.2025 13:14 Відповісти
Для чого розпорошувати засоби ураження по всім точкам генерації якщо є одне критичне місце "ямальський хрест"? У них більше електроенергії виробляється на газотурбинах, тому потрібно вражати газові магістралі високого тиску, тоді більшість ТЕЦ та хімічних заводів просто стане через відсутність газу і кацапи замерзнуть.
показати весь коментар
16.10.2025 13:48 Відповісти
Невеличкий нюанс полягає в тому, що до цього "хреста" всього-навсього 2500-3000 км по прямій від кордону з Україною і жоден засіб ураження навіть з відосіків туди елементарно не долетить.
показати весь коментар
16.10.2025 13:56 Відповісти
Невеличкий нюанс! А навіщо нашій владі закінчувати війну? Щоби що, провести демократичні вибори і втратити владу і з тим недоторканість? опинитися у в'язниці за розкрадання бюджету? Ну ось ва аргумент -для досягнення цілі так звана операція «Павутина» включала удари по авіабазах на відстані від 2500 до 4500+ км від кордону України. Найвіддаленіша уражена ціль - авіабаза «Біла» в Сибіру, що знаходиться на відстані понад 4300-4400 км від України. Можуть дістати,якщо захочуть!
показати весь коментар
16.10.2025 14:03 Відповісти
І зарплата висока і бронь жизнь удалась!
показати весь коментар
16.10.2025 13:19 Відповісти
Хвалились шо закачали 12 млд куб газу і на опалювальний сезон повинно вистачити
показати весь коментар
16.10.2025 13:37 Відповісти
Це та сама потужна асиметрична відповідь верховного?
показати весь коментар
16.10.2025 13:38 Відповісти
Ключове речення: "Водночас, на його думку, підвищення тарифів очікує промисловість та підприємства, які займаються енергогенерацією" - а ці підприємства, в свою чергу, заволають що не будуть працювати у збиток і треба підвищувати тарифи для населення.
показати весь коментар
16.10.2025 13:50 Відповісти
#Zalman_Shuher:

А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,

"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.

Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.

Підвели просто під удар московських.

В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.
показати весь коментар
16.10.2025 13:57 Відповісти
ммм а деж Словаччина,Угорщина та інші будуть брати газ?! Турецький поток буде загружений добряче
показати весь коментар
16.10.2025 14:09 Відповісти
Оце найцікавіше питання - чий газ ми збираємось закуповувати ?
показати весь коментар
16.10.2025 15:17 Відповісти
 
 