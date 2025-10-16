Росія вже вшосте за жовтень атакувала об’єкти нафтогазовидобутку, Україні доведеться імпортувати до 4 млрд кубів газу, - Омельченко

Росія вже вшосте за жовтень атакувала об’єкти нафтогазовидобутку в Україні, а 10 жовтня завдала ударів по теплоелектроцентралях. Таким чином стає очевидним план окупантів - знищення системи теплозабезпечення перед зимою.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Що робити? Шукати гроші для закупівлі газу в країнах Євросоюзу", - наголосив він.

За словами експерта, Україна зможе купувати газ у трейдерів із Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Проблем із постачанням не очікується, однак ключовим викликом залишаються кошти. Відомо, що цієї зими Україні доведеться імпортувати до 4 млрд кубів газу.

Щодо тарифів для населення, Омельченко нагадав, що уряд вже заявив - їх змінювати не будуть. Водночас, на його думку, підвищення тарифів очікує промисловість та підприємства, які займаються енергогенерацією.

"Щоб максимально безболісно пройти цьогорічний опалювальний сезон, потрібно вже зараз займатися імпортом. Де це можливо - перевести підприємства на нічний режим роботи, а також використовувати дизель-генератори", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.



Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

