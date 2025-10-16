Росія вже вшосте за жовтень атакувала об’єкти нафтогазовидобутку, Україні доведеться імпортувати до 4 млрд кубів газу, - Омельченко
Росія вже вшосте за жовтень атакувала об’єкти нафтогазовидобутку в Україні, а 10 жовтня завдала ударів по теплоелектроцентралях. Таким чином стає очевидним план окупантів - знищення системи теплозабезпечення перед зимою.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
"Що робити? Шукати гроші для закупівлі газу в країнах Євросоюзу", - наголосив він.
За словами експерта, Україна зможе купувати газ у трейдерів із Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Проблем із постачанням не очікується, однак ключовим викликом залишаються кошти. Відомо, що цієї зими Україні доведеться імпортувати до 4 млрд кубів газу.
Щодо тарифів для населення, Омельченко нагадав, що уряд вже заявив - їх змінювати не будуть. Водночас, на його думку, підвищення тарифів очікує промисловість та підприємства, які займаються енергогенерацією.
"Щоб максимально безболісно пройти цьогорічний опалювальний сезон, потрібно вже зараз займатися імпортом. Де це можливо - перевести підприємства на нічний режим роботи, а також використовувати дизель-генератори", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, вночі 16 жовтня ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.
Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.
Тому на заході не особливо схавають про наші холодні батареї взимку.
Дякую що пояснили . А то я тут - дивлюся на все це і думку гадаю -
чому я не сокілнавіщо ж кацапи бомбардують об'єкти енергетики України . Тепер нарешті все стало зрозуміло .!! Слава ікспєрдам і аналітєгам .!!
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики РФ!
Вперед, опрацьовуйте!
Коли Пуйло після першої "блекаутної" зими перестав бити по енергетиці, Зельоні списали мільярди і мільярди на "побудову трирівневого захисту", і безперестанку співали, як вони все чудово закрили, і тому кацапи не можуть завдавати ударів. Тепер вилізли експерти, які прозріли на очевидне, і кажуть, що закрити і не можна було.
А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,
"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.
Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.
Підвели просто під удар московських.
В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.