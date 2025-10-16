РУС
Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
Россия целенаправленно бьет по системе теплоснабжения Украины перед отопительным сезоном, - эксперт

Омельченко об отопительном сезоне

Россия уже в шестой раз за октябрь атаковала объекты нефтегазодобычи в Украине, а 10 октября нанесла удары по теплоэлектроцентралям. Таким образом становится очевидным план оккупантов - уничтожение системы теплообеспечения перед зимой.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Что делать? Искать деньги для закупки газа в странах Евросоюза", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Украина сможет покупать газ у трейдеров из Румынии, Польши, Словакии и Венгрии. Проблем с поставками не ожидается, однако ключевым вызовом остаются средства. Известно, что этой зимой Украине придется импортировать до 4 млрд кубов газа.

Относительно тарифов для населения, Омельченко напомнил, что правительство уже заявило - их менять не будут. В то же время, по его мнению, повышение тарифов ожидает промышленность и предприятия, которые занимаются энергогенерацией.

"Чтобы максимально безболезненно пройти нынешний отопительный сезон, нужно уже сейчас заниматься импортом. Где это возможно - перевести предприятия на ночной режим работы, а также использовать дизель-генераторы", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ночью 16 октября враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами.

В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десятки ракет и сотни БпЛА: РФ в шестой раз за октябрь атаковала газовую инфраструктуру. Есть пострадавшие, - Минэнерго

Ну і експерт! Вся грудь в медалях певно! Ми б без нього про це і не дізнались!
16.10.2025 12:44 Ответить
Які блєдь в нас вУмні ексерДи!,(
16.10.2025 12:46 Ответить
Росія вже вшосте за жовтень атакувала об'єкти нафтогазовидобутку в Україні, а 10 жовтня завдала ударів по теплоелектроцентралях. Таким чином стає очевидним план окупантів - знищення системи теплозабезпечення перед зимою. Джерело: https://censor.net/ua/n3580012

Дякую що пояснили . А то я тут - дивлюся на все це і думку гадаю - чому я не сокіл навіщо ж кацапи бомбардують об'єкти енергетики України . Тепер нарешті все стало зрозуміло .!! Слава ікспєрдам і аналітєгам .!!
16.10.2025 12:51 Ответить
А ми б'ємо цілеспрямовано по нпз i нафтобазам.
Тому на заході не особливо схавають про наші холодні батареї взимку.
16.10.2025 12:47 Ответить
Все досить бавитися. Є одна критична точка діаметром всього 500 метрів через яку проходить 90% газовидобутку на рф !! Це так званий "ямальський хрест"
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики РФ!
Вперед, опрацьовуйте!
16.10.2025 12:54 Ответить
Який розумний експєрд, мабуть тарологинь подивився на Зєлємарафоні. Як ми до такого самі не додумалися?
16.10.2025 13:04 Ответить
Открыл Америку.ЦН, нафига рекламировать дебилов ?
16.10.2025 13:04 Ответить
Потужний експерт! Самий прогресивний.
Коли Пуйло після першої "блекаутної" зими перестав бити по енергетиці, Зельоні списали мільярди і мільярди на "побудову трирівневого захисту", і безперестанку співали, як вони все чудово закрили, і тому кацапи не можуть завдавати ударів. Тепер вилізли експерти, які прозріли на очевидне, і кажуть, що закрити і не можна було.
16.10.2025 13:07 Ответить
а у кацапів ТЄЦ є?? То чого ж скромнічаємо !?
16.10.2025 13:14 Ответить
І зарплата висока і бронь жизнь удалась!
16.10.2025 13:19 Ответить
 
 