Россия целенаправленно бьет по системе теплоснабжения Украины перед отопительным сезоном, - эксперт
Россия уже в шестой раз за октябрь атаковала объекты нефтегазодобычи в Украине, а 10 октября нанесла удары по теплоэлектроцентралям. Таким образом становится очевидным план оккупантов - уничтожение системы теплообеспечения перед зимой.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Что делать? Искать деньги для закупки газа в странах Евросоюза", - подчеркнул он.
По словам эксперта, Украина сможет покупать газ у трейдеров из Румынии, Польши, Словакии и Венгрии. Проблем с поставками не ожидается, однако ключевым вызовом остаются средства. Известно, что этой зимой Украине придется импортировать до 4 млрд кубов газа.
Относительно тарифов для населения, Омельченко напомнил, что правительство уже заявило - их менять не будут. В то же время, по его мнению, повышение тарифов ожидает промышленность и предприятия, которые занимаются энергогенерацией.
"Чтобы максимально безболезненно пройти нынешний отопительный сезон, нужно уже сейчас заниматься импортом. Где это возможно - перевести предприятия на ночной режим работы, а также использовать дизель-генераторы", - подчеркнул эксперт.
Напомним, ночью 16 октября враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами.
В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.
Тому на заході не особливо схавають про наші холодні батареї взимку.
Дякую що пояснили . А то я тут - дивлюся на все це і думку гадаю -
чому я не сокілнавіщо ж кацапи бомбардують об'єкти енергетики України . Тепер нарешті все стало зрозуміло .!! Слава ікспєрдам і аналітєгам .!!
Через нього проходять 17 газопроводів високого тиску, які забезпечують: внутрішнє споживання газу на всій росії; Це експорт до Європи та експорт до Китаю (через "Сила Сибіру"). Розташований на Ямальському півострові, в зоні активного видобутку природного газу.
Це ключова точка для всієї енергетичної логістики РФ!
Вперед, опрацьовуйте!
Коли Пуйло після першої "блекаутної" зими перестав бити по енергетиці, Зельоні списали мільярди і мільярди на "побудову трирівневого захисту", і безперестанку співали, як вони все чудово закрили, і тому кацапи не можуть завдавати ударів. Тепер вилізли експерти, які прозріли на очевидне, і кажуть, що закрити і не можна було.