Россия целенаправленно бьет по системе теплоснабжения Украины перед отопительным сезоном, - эксперт

Россия уже в шестой раз за октябрь атаковала объекты нефтегазодобычи в Украине, а 10 октября нанесла удары по теплоэлектроцентралям. Таким образом становится очевидным план оккупантов - уничтожение системы теплообеспечения перед зимой.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Что делать? Искать деньги для закупки газа в странах Евросоюза", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Украина сможет покупать газ у трейдеров из Румынии, Польши, Словакии и Венгрии. Проблем с поставками не ожидается, однако ключевым вызовом остаются средства. Известно, что этой зимой Украине придется импортировать до 4 млрд кубов газа.

Относительно тарифов для населения, Омельченко напомнил, что правительство уже заявило - их менять не будут. В то же время, по его мнению, повышение тарифов ожидает промышленность и предприятия, которые занимаются энергогенерацией.

"Чтобы максимально безболезненно пройти нынешний отопительный сезон, нужно уже сейчас заниматься импортом. Где это возможно - перевести предприятия на ночной режим работы, а также использовать дизель-генераторы", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ночью 16 октября враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами.



В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

