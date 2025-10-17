РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10318 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в США Встреча Трампа и Зеленского
502 10

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20:00 по киевскому времени

Когда встретятся Зеленский и Трамп? Известно время

Встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 20:00 по киевскому времени.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Roll Call, передает Цензор.НЕТ.

Через 15 минут после встречи запланировано проведение двустороннего обеда с участием лидеров.

В то же время уже на 22:00 по киевскому времени планируется вылет Трампа из Вашингтона во Флориду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) США (28086) Трамп Дональд (6822)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А нах встреча, псина все уже сказала - санкций не будет и томагавки хер дадут.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:39 Ответить
+1
А мені от цікаво, яким чином путлєр попаде до Угорщини на так звані переговори? Та й мабуть засцить діктатор туди пертись. Вангую, що ніякої зустрічі між трампом й путіним в Угорщині не буде.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:28 Ответить
+1
трубою
досвід кацапи мають
показать весь комментарий
17.10.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дєрьмак вже закуплені своїм оп-ісом олівці заточує, щоб записувати побистрєє, доки трампік будєт говоріть для нього мєдлєннєє?
показать весь комментарий
17.10.2025 10:26 Ответить
зустріч згідно розкладу усього на 15 хв. заплановано, після якої ланч?
патужно, йома-йо
показать весь комментарий
17.10.2025 10:28 Ответить
А мені от цікаво, яким чином путлєр попаде до Угорщини на так звані переговори? Та й мабуть засцить діктатор туди пертись. Вангую, що ніякої зустрічі між трампом й путіним в Угорщині не буде.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:28 Ответить
трубою
досвід кацапи мають
показать весь комментарий
17.10.2025 10:30 Ответить
А в чому полягає проблема туди добратись? Повітряний коридор може бути організований через Білорусь-Польщу-Словаччину, які проблеми? Друган Орбан нізащо не заарештує Пу
показать весь комментарий
17.10.2025 10:55 Ответить
20:00. Переговоры. Трамп-томагавков не дам. 20-10. Обед. Трамп обедает в белом доме, Потужный -в Макдональдсе. 22:0. Трамп улетает на weekend играть в гольф. Потуженный-на перекладных домой. Занавес.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:31 Ответить
навіщо вже зустрічатись, якщо Трамп вже передумав щодо ракет... путін знов йому про щось набрехав й Трамп знов розтанув...
показать весь комментарий
17.10.2025 10:36 Ответить
нічого рудий не передумав
просто дав свому другу ***** два тижні, тобто 50 днів, а потім, коли рудий нарешті знов стане президентом, то він закінчить війну за 24 години
це ж вже було (с)
показать весь комментарий
17.10.2025 10:43 Ответить
А нах встреча, псина все уже сказала - санкций не будет и томагавки хер дадут.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:39 Ответить
Знову всі накинулися на «Рудого» Трампушку. Я точно його не захищаю, бачу, що воно діяло, діє і буде діяти на користь росії, викручуватися зі всіх історій, як вуж на сковородці. А чому ви всі незадоволені діями Трампа? Він вам хто? Наскільки мені відомо ви вибирали простого мальчіка від наріду, який обіцяв закінчити війну, створити в Україні країну зеленої мрії. У всьому до 2019 року був винен Порошенко, а сьогодні чомусь Трамп? Чи я щось пропустив, хіба Порошенко був президентом США? То ж той «барига на крові» Порошенко не закінчував війну, бо він на ній наживався…, так вам співав Голобородько? Так він, Голобородько, вже закінчив цю війну? Але хворі ідіоти повірили в казочку, здавалося б зрілі дяді і тьоті повірили в казочку: що всім буде по квартирі, а хто хоче жити за містом - то будинок, вибухи у вигляді салютів будуть тільки на весіллях… Бізнес можна буде відкрити у смартфоні за 15 хвилин…кожному чоловіку ще по одній жінці, а кожній жінці ще по одному чоловіку,(це стало реальним для поляків, які вже тисячами одружилися на красивих і працелюбних україночках), які втікаючи від країни мрій Боневтіка перебралися з кінцями до Польщі, Німеччини, Чехії… а наркоманам безкоштовні наркотики, малоросам другий язік в Конституцію і він буде расєйськім…Повірили? То чого кричите? То ваш вибір. Хочу ще втлумачити крикунам, що американці вибрали точно такого популіста і ворога, як і українці. Вони обоє (Трамп, Зеленський) прийшли не створювати країни мрій для своїх громадян, а накрасти собі і своєму оточенню. Тільки є велика відмінність: Трампушка за рахунок росіян буде заключати договори на підконтрольні йому і його оточенню корпорації і наживатися на кацапських надрах, надрах других країн, щоб не взяли за дупу американські органи, а Боневтік Потужно-Брехливий на всі потоки грошей, хоч бюджетні, хоч міжнародну допомогу, посадив своїх бізнес-партнерів, які гребуть і вивозять в офшори. А щоб не відповідати за свої діяння, хоче залишитися президентом на тій території України, яку нам залишать кацапи.
показать весь комментарий
17.10.2025 10:54 Ответить
 
 