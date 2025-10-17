Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20:00 по киевскому времени

Встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 20:00 по киевскому времени.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Roll Call, передает Цензор.НЕТ.

Через 15 минут после встречи запланировано проведение двустороннего обеда с участием лидеров.

В то же время уже на 22:00 по киевскому времени планируется вылет Трампа из Вашингтона во Флориду.

