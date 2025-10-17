УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10467 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до США Зустріч Трампа та Зеленського
364 10

Зустріч Трампа та Зеленського заплановано на 20:00 за київським часом

Коли зустрінуться Зеленський і Трамп? Відомий час

Зустріч лідера США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського заплановано на 20:00 за київським часом.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі Roll Call, передає Цензор.НЕТ.

За 15 хвилин після зустрічі заплановано проведення двостороннього обіду за участю лідерів.

Водночас вже на 22:00 за київським часом планується виліт Трампа із Вашингтона до Флориди.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) США (24542) Трамп Дональд (7375)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дєрьмак вже закуплені своїм оп-ісом олівці заточує, щоб записувати побистрєє, доки трампік будєт говоріть для нього мєдлєннєє?
показати весь коментар
17.10.2025 10:26 Відповісти
зустріч згідно розкладу усього на 15 хв. заплановано, після якої ланч?
патужно, йома-йо
показати весь коментар
17.10.2025 10:28 Відповісти
А мені от цікаво, яким чином путлєр попаде до Угорщини на так звані переговори? Та й мабуть засцить діктатор туди пертись. Вангую, що ніякої зустрічі між трампом й путіним в Угорщині не буде.
показати весь коментар
17.10.2025 10:28 Відповісти
трубою
досвід кацапи мають
показати весь коментар
17.10.2025 10:30 Відповісти
А в чому полягає проблема туди добратись? Повітряний коридор може бути організований через Білорусь-Польщу-Словаччину, які проблеми? Друган Орбан нізащо не заарештує Пу
показати весь коментар
17.10.2025 10:55 Відповісти
20:00. Переговоры. Трамп-томагавков не дам. 20-10. Обед. Трамп обедает в белом доме, Потужный -в Макдональдсе. 22:0. Трамп улетает на weekend играть в гольф. Потуженный-на перекладных домой. Занавес.
показати весь коментар
17.10.2025 10:31 Відповісти
навіщо вже зустрічатись, якщо Трамп вже передумав щодо ракет... путін знов йому про щось набрехав й Трамп знов розтанув...
показати весь коментар
17.10.2025 10:36 Відповісти
нічого рудий не передумав
просто дав свому другу ***** два тижні, тобто 50 днів, а потім, коли рудий нарешті знов стане президентом, то він закінчить війну за 24 години
це ж вже було (с)
показати весь коментар
17.10.2025 10:43 Відповісти
А нах встреча, псина все уже сказала - санкций не будет и томагавки хер дадут.
показати весь коментар
17.10.2025 10:39 Відповісти
Знову всі накинулися на «Рудого» Трампушку. Я точно його не захищаю, бачу, що воно діяло, діє і буде діяти на користь росії, викручуватися зі всіх історій, як вуж на сковородці. А чому ви всі незадоволені діями Трампа? Він вам хто? Наскільки мені відомо ви вибирали простого мальчіка від наріду, який обіцяв закінчити війну, створити в Україні країну зеленої мрії. У всьому до 2019 року був винен Порошенко, а сьогодні чомусь Трамп? Чи я щось пропустив, хіба Порошенко був президентом США? То ж той «барига на крові» Порошенко не закінчував війну, бо він на ній наживався…, так вам співав Голобородько? Так він, Голобородько, вже закінчив цю війну? Але хворі ідіоти повірили в казочку, здавалося б зрілі дяді і тьоті повірили в казочку: що всім буде по квартирі, а хто хоче жити за містом - то будинок, вибухи у вигляді салютів будуть тільки на весіллях… Бізнес можна буде відкрити у смартфоні за 15 хвилин…кожному чоловіку ще по одній жінці, а кожній жінці ще по одному чоловіку,(це стало реальним для поляків, які вже тисячами одружилися на красивих і працелюбних україночках), які втікаючи від країни мрій Боневтіка перебралися з кінцями до Польщі, Німеччини, Чехії… а наркоманам безкоштовні наркотики, малоросам другий язік в Конституцію і він буде расєйськім…Повірили? То чого кричите? То ваш вибір. Хочу ще втлумачити крикунам, що американці вибрали точно такого популіста і ворога, як і українці. Вони обоє (Трамп, Зеленський) прийшли не створювати країни мрій для своїх громадян, а накрасти собі і своєму оточенню. Тільки є велика відмінність: Трампушка за рахунок росіян буде заключати договори на підконтрольні йому і його оточенню корпорації і наживатися на кацапських надрах, надрах других країн, щоб не взяли за дупу американські органи, а Боневтік Потужно-Брехливий на всі потоки грошей, хоч бюджетні, хоч міжнародну допомогу, посадив своїх бізнес-партнерів, які гребуть і вивозять в офшори. А щоб не відповідати за свої діяння, хоче залишитися президентом на тій території України, яку нам залишать кацапи.
показати весь коментар
17.10.2025 10:54 Відповісти
 
 