Зустріч Трампа та Зеленського заплановано на 20:00 за київським часом

Зустріч лідера США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського заплановано на 20:00 за київським часом.

Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі Roll Call, передає Цензор.НЕТ.

За 15 хвилин після зустрічі заплановано проведення двостороннього обіду за участю лідерів.

Водночас вже на 22:00 за київським часом планується виліт Трампа із Вашингтона до Флориди.

