Зустріч Трампа та Зеленського заплановано на 20:00 за київським часом
Зустріч лідера США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського заплановано на 20:00 за київським часом.
Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі Roll Call, передає Цензор.НЕТ.
За 15 хвилин після зустрічі заплановано проведення двостороннього обіду за участю лідерів.
Водночас вже на 22:00 за київським часом планується виліт Трампа із Вашингтона до Флориди.
патужно, йома-йо
досвід кацапи мають
просто дав свому другу ***** два тижні, тобто 50 днів, а потім, коли рудий нарешті знов стане президентом, то він закінчить війну за 24 години
це ж вже було (с)