После успеха на Ближнем Востоке Трамп может активнее заняться войной в Украине, - дочь Келлога

Успех президента США Дональда Трампа в мирном урегулировании на Ближнем Востоке может стать катализатором для его активного вмешательства в завершение войны России против Украины.

Такое мнение высказала президент благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation, дочь специального представителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога Меган Моббс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Даже самые ярые критики президента Трампа признают, что это был чрезвычайный успех. То, чего он достиг на Ближнем Востоке, впечатляет", - отметила Моббс.

По ее словам, этот импульс сейчас необходимо использовать для установления мира между Россией и Украиной.

"Итак, я считаю, что для президента - это огромное достижение. И, отвечая на ваш вопрос, я действительно думаю, что это должно стать следующим шагом: этот успех нужно продолжить, этот импульс необходимо использовать для установления мира между Россией и Украиной", - прокомментировала Моббс вопрос о том, может ли успех на Ближнем Востоке открыть "окно возможностей" для президента Трампа, чтобы он активнее сосредоточился на завершении войны России против Украины.

Она напомнила, что Трамп в своей речи в Кнессете прямо указал на то, что "Россия - следующая".

"А когда президент Трамп что-то говорит, он это действительно имеет в виду. Поэтому я надеюсь, что мы увидим этот поворот. Встреча в пятницу будет посвящена вопросу: как закончить эту войну? Каким будет ее завершение? И, поэтому, да, я надеюсь, что теперь значительная часть усилий будет направлена именно на это", - отметила Моббс.

