После успеха на Ближнем Востоке Трамп может активнее заняться войной в Украине, - дочь Келлога

Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс

Успех президента США Дональда Трампа в мирном урегулировании на Ближнем Востоке может стать катализатором для его активного вмешательства в завершение войны России против Украины.

Такое мнение высказала президент благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation, дочь специального представителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога Меган Моббс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Даже самые ярые критики президента Трампа признают, что это был чрезвычайный успех. То, чего он достиг на Ближнем Востоке, впечатляет", - отметила Моббс.

По ее словам, этот импульс сейчас необходимо использовать для установления мира между Россией и Украиной.

"Итак, я считаю, что для президента - это огромное достижение. И, отвечая на ваш вопрос, я действительно думаю, что это должно стать следующим шагом: этот успех нужно продолжить, этот импульс необходимо использовать для установления мира между Россией и Украиной", - прокомментировала Моббс вопрос о том, может ли успех на Ближнем Востоке открыть "окно возможностей" для президента Трампа, чтобы он активнее сосредоточился на завершении войны России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в глубине души понимает, что не сможет выиграть войну против Украины, - Келлог

Она напомнила, что Трамп в своей речи в Кнессете прямо указал на то, что "Россия - следующая".

"А когда президент Трамп что-то говорит, он это действительно имеет в виду. Поэтому я надеюсь, что мы увидим этот поворот. Встреча в пятницу будет посвящена вопросу: как закончить эту войну? Каким будет ее завершение? И, поэтому, да, я надеюсь, что теперь значительная часть усилий будет направлена именно на это", - отметила Моббс.

Трамп Дональд (6822) Келлог Кит (239) война в Украине (6545)
дужу добре ,шо в Україні є такий надійний друг ,як донька Келлога 🇺🇸 ❤️🇺🇦 !!!Адекватна розумна політикіня ! ...
17.10.2025 20:26 Ответить
Я так бачу, що сім,я Келлогів робить для України більше, чим більшість "особливо наближених"до імператора...
17.10.2025 20:45 Ответить
Чийого успіху? Ізраїль наваляв Хамасу по самісінькі помідори, а Трампон збоку підстрибував на батуті.
17.10.2025 20:32 Ответить
https://t.me/voynareal/124152 ⚡️Почалася зустріч Трампа з Зеленським: наш президент прибув до Білого дому
17.10.2025 20:33 Ответить
Скільки не кажи халва солодко не стане. Немає ніякого успіху! Не-ма-є. Хамас виграв по усім статтям і повністю контролює сектор Газа. більш того! декілька країн визнали "Палестину" державою, що взагалі абсурдно, бо такої держави ніколи не існувало і такої національності як "палестинець" в природі ніколи не існувало. "Палестинець" це професія для ледачих мусульман яка полягає в ненависті до Ізраїлю і споживання грошей та гуманітарки саме за перебування в секторі Газа. Це сміття мусульманського світу - ледачі і нездатні до праці придурки. Колись головний терорист і вбивця планети Ясер Арафат з ноги відкрив двері ООН і ввалився на Генасамблею з револьвером на поясі. Перелякане ООН визнало "автономію". Тепер визнали "державу". Завтра Ізраїль зітруть на порох. І тільки кому в очі Трампом насцяно цього не бачить...
17.10.2025 20:35 Ответить
Він уже з Ізраїлем НАРІШАВ - ізраїль за 2 роки переможної війни дустав дулю, а ХАМАС Все що і мріяти не міг
