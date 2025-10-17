УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Трамп про війну в Україні
605 7

Після успіху на Близькому Сході Трамп може активніше зайнятися війною в Україні, - донька Келлога

Донька спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс

Успіх президента США Дональда Трампа у мирному врегулюванні на Близькому Сході може стати каталізатором для його активнішого втручання у завершення війни Росії проти України.

Таку думку висловила президентка благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation, донька спеціального представника президента США з питань України генерала Кіта Келлога Меган Моббс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть найзатятіші критики президента Трампа визнають, що це був надзвичайний успіх. Те, чого він досяг на Близькому Сході, вражає", - зазначила Моббс.

За її словами, цей імпульс зараз необхідно використати для встановлення миру між Росією та Україною.

"Отже, я вважаю, що для президента - це величезне досягнення. І, відповідаючи на ваше запитання, я справді думаю, що це має стати наступним кроком: цей успіх потрібно продовжити, цей імпульс необхідно використати для встановлення миру між Росією та Україною", - прокоментувала Моббс питання про те, чи може успіх на Близькому Сході відкрити "вікно можливостей" для президента Трампа, щоб він активніше зосередився на завершенні війни Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін у глибині душі розуміє, що не зможе виграти війну проти України, - Келлог

Вона нагадала, що Трамп у своїй промові у Кнесеті прямо вказав на те, що "Росія - наступна".

"А коли президент Трамп щось говорить - він це справді має на увазі. Тож я сподіваюся, що ми побачимо цей поворот. Зустріч у п’ятницю буде присвячена питанню: як закінчити цю війну? Яким буде її завершення? І тому так, я сподіваюся, що тепер значна частина зусиль буде спрямована саме на це", - зазначила Моббс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Трамп Дональд (7375) Келлог Кіт (241) війна в Україні (6597)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дужу добре ,шо в Україні є такий надійний друг ,як донька Келлога 🇺🇸 ❤️🇺🇦 !!!Адекватна розумна політикіня ! ...
показати весь коментар
17.10.2025 20:26 Відповісти
Я так бачу, що сім,я Келлогів робить для України більше, чим більшість "особливо наближених"до імператора...
показати весь коментар
17.10.2025 20:45 Відповісти
Чийого успіху? Ізраїль наваляв Хамасу по самісінькі помідори, а Трампон збоку підстрибував на батуті.
показати весь коментар
17.10.2025 20:32 Відповісти
https://t.me/voynareal/124152 ⚡️Почалася зустріч Трампа з Зеленським: наш президент прибув до Білого дому
показати весь коментар
17.10.2025 20:33 Відповісти
Скільки не кажи халва солодко не стане. Немає ніякого успіху! Не-ма-є. Хамас виграв по усім статтям і повністю контролює сектор Газа. більш того! декілька країн визнали "Палестину" державою, що взагалі абсурдно, бо такої держави ніколи не існувало і такої національності як "палестинець" в природі ніколи не існувало. "Палестинець" це професія для ледачих мусульман яка полягає в ненависті до Ізраїлю і споживання грошей та гуманітарки саме за перебування в секторі Газа. Це сміття мусульманського світу - ледачі і нездатні до праці придурки. Колись головний терорист і вбивця планети Ясер Арафат з ноги відкрив двері ООН і ввалився на Генасамблею з револьвером на поясі. Перелякане ООН визнало "автономію". Тепер визнали "державу". Завтра Ізраїль зітруть на порох. І тільки кому в очі Трампом насцяно цього не бачить...
показати весь коментар
17.10.2025 20:35 Відповісти
Він уже з Ізраїлем НАРІШАВ - ізраїль за 2 роки переможної війни дустав дулю, а ХАМАС Все що і мріяти не міг
показати весь коментар
17.10.2025 20:41 Відповісти
Донька Келлога унікальна жінка . Трампістка однозначно , але разом з тим дуже палка прихильниця України . Як в ній це вживається - загадка .
показати весь коментар
17.10.2025 21:17 Відповісти
 
 