Після успіху на Близькому Сході Трамп може активніше зайнятися війною в Україні, - донька Келлога

Успіх президента США Дональда Трампа у мирному врегулюванні на Близькому Сході може стати каталізатором для його активнішого втручання у завершення війни Росії проти України.

Таку думку висловила президентка благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation, донька спеціального представника президента США з питань України генерала Кіта Келлога Меган Моббс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть найзатятіші критики президента Трампа визнають, що це був надзвичайний успіх. Те, чого він досяг на Близькому Сході, вражає", - зазначила Моббс.

За її словами, цей імпульс зараз необхідно використати для встановлення миру між Росією та Україною.

"Отже, я вважаю, що для президента - це величезне досягнення. І, відповідаючи на ваше запитання, я справді думаю, що це має стати наступним кроком: цей успіх потрібно продовжити, цей імпульс необхідно використати для встановлення миру між Росією та Україною", - прокоментувала Моббс питання про те, чи може успіх на Близькому Сході відкрити "вікно можливостей" для президента Трампа, щоб він активніше зосередився на завершенні війни Росії проти України.

Вона нагадала, що Трамп у своїй промові у Кнесеті прямо вказав на те, що "Росія - наступна".

"А коли президент Трамп щось говорить - він це справді має на увазі. Тож я сподіваюся, що ми побачимо цей поворот. Зустріч у п’ятницю буде присвячена питанню: як закінчити цю війну? Яким буде її завершення? І тому так, я сподіваюся, що тепер значна частина зусиль буде спрямована саме на це", - зазначила Моббс.

