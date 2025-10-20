РУС
Новости Состояние российской экономики
754 5

Россия потеряла доступ к современным фармисследованиям, - СВР

ліки

После вторжения в Украину количество клинических испытаний в РФ упало в 20 раз. Это отрезает россиян от инновационных лекарств против ВИЧ, онкологии и других болезней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Количество таких исследований в стране упало в 20 раз - с 376 в 2021 году до лишь 18 в 2024-м. Речь идет о препаратах для лечения ВИЧ, онкологических и других тяжелых заболеваний, а также об инновационных аналогах уже имеющихся лекарств", - говорится в сообщении.

Формально лекарства не подпадают под международные санкции, однако выход новых препаратов на российский рынок затруднен из-за требования проведения локальных испытаний. Москва отказывается признавать результаты международных клинических исследований без участия собственных врачей и пациентов.

По данным Службы внешней разведки, такая практика уже приводила к серьезным задержкам. Например, эффективный препарат против гепатита C "Софосбувир" с почти стопроцентным показателем результативности стал доступным в России только через четыре года после того, как его начали применять в США.

Там лікує всі хвороби кора дуба і бояришник головне щоб не переплутати і не було передозу.
20.10.2025 07:10 Ответить
Угу...І ще не перепутати якою стороною кору дуба до хворого місця прикладати.
20.10.2025 07:14 Ответить
А навіщо лапотним скрепним поносцям ( скрепоносці - це ті кацапи, шо вживають в їжу скрепи, які виділив з свого тухеса головпіп кацапії гундяй)?Справжній кацап, який молиться на свого фюрера *****, повинен лікуватись не західними ліками, тому що це від вашиньтонського обкому і госдепу, а подорожником, березовими бруньками і відваром брюкви.
20.10.2025 07:16 Ответить
Залишаться подорожнік та бояра... Та краще жгут на шію і зеленку в дупу
20.10.2025 07:57 Ответить
20.10.2025 08:28 Ответить
 
 