Росія втратила доступ до сучасних фармдосліджень, - СЗР

після вторгнення в Україну кількість клінічних випробувань у РФ впала у 20 разів. Це відрізає росіян від інноваційних ліків проти ВІЛ, онкології та інших хвороб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Кількість таких досліджень у країні впала у 20 разів – з 376 у 2021 році до лише 18 у 2024-му. Ідеться про препарати для лікування ВІЛ, онкологічних та інших тяжких захворювань, а також про інноваційні аналоги вже наявних ліків", - йдеться в повідомленні.

Формально ліки не підпадають під міжнародні санкції, проте вихід нових препаратів на російський ринок ускладнений через вимогу проведення локальних випробувань. Москва відмовляється визнавати результати міжнародних клінічних досліджень без участі власних лікарів і пацієнтів.

За даними Служби зовнішньої розвідки, така практика вже призводила до серйозних затримок. Наприклад, ефективний препарат проти гепатиту C "Софосбувір" з майже стовідсотковим показником результативності став доступним у Росії лише через чотири роки після того, як його почали застосовувати у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ знищує власну ІТ-галузь: уряд скасовує частину пільг та підвищує страхові внески, - СЗР