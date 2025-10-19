РФ знищує власну ІТ-галузь: уряд скасовує частину пільг та підвищує страхові внески, - СЗР

У Росії ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, запроваджені 2022 року, коли західні компанії почали залишати російський ринок.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України

Нині уряд РФ скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6 % до 15 % та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення. Це рішення, що набуде чинності вже з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та інвесторів.

Зазначається, що галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17 %, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, якими влада активно прикривалася після масового відходу західних компаній у 2022 році.

Які прогнози?

За даними СЗР, підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2–3 рази. Найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

"Російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть великі компанії визнають: "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах". Нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон", - додали в зовнішній розвідці.

Раніше повідомлялося, що російська ІТ-галузь опинилася у стані системної кризи через санкційну ізоляцію, втрату доступу до західних технологій і масовий відтік фахівців.