УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Стан російської економіки Розвідка України
1 434 17

РФ знищує власну ІТ-галузь: уряд скасовує частину пільг та підвищує страхові внески, - СЗР

ІТ-галузь в РФ втрачає позиції

У Росії ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, запроваджені 2022 року, коли західні компанії почали залишати російський ринок.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Нині уряд РФ скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6 % до 15 % та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення. Це рішення, що набуде чинності вже з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та інвесторів.

Зазначається, що галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17 %, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, якими влада активно прикривалася після масового відходу західних компаній у 2022 році.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які прогнози? 

За даними СЗР, підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2–3 рази. Найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

"Російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть великі компанії визнають: "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах". Нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон", - додали в зовнішній розвідці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криза в економіці РФ: В уряді Росії визнали загрозу банкрутства найбільших компаній

Раніше повідомлялося, що російська ІТ-галузь опинилася у стані системної кризи через санкційну ізоляцію, втрату доступу до західних технологій і масовий відтік фахівців.

Автор: 

росія (68514) СЗР Служба зовнішньої розвідки (171) ІТ-індустрія (748)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ага. Ви ще попереживайте за рашистів. Чомусь вони нас кабами, ракетами і шахедами з онлайн-управлінням закидають. І чомусь вони глушать сигнали літаків НАТО, а не навпаки.
показати весь коментар
19.10.2025 10:58 Відповісти
+4
Та на підерасіі і так всі розумні ІТ себались. Тепер середня ланка порозумнішала.
показати весь коментар
19.10.2025 10:45 Відповісти
+4
вони можуть робити що хочуть, можуть навіть в голову собі вистрелити. а в нас з айтішкою що? броні подавали "локомотиву технологічного суверенітету"?
показати весь коментар
19.10.2025 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та на підерасіі і так всі розумні ІТ себались. Тепер середня ланка порозумнішала.
показати весь коментар
19.10.2025 10:45 Відповісти
вони можуть робити що хочуть, можуть навіть в голову собі вистрелити. а в нас з айтішкою що? броні подавали "локомотиву технологічного суверенітету"?
показати весь коментар
19.10.2025 10:45 Відповісти
Недавно читав, в нас росте, по трохи повертаються.
показати весь коментар
19.10.2025 10:49 Відповісти
хто повертається?
показати весь коментар
19.10.2025 10:51 Відповісти
ІТ специ.
показати весь коментар
19.10.2025 10:58 Відповісти
не знаю таких, хто повертається. виїжджають - так, знаю таких.
показати весь коментар
19.10.2025 11:02 Відповісти
Останнє опитування реальних айтівців на DOU

"Думають про еміграцію чи планують переїзд 54% чоловіків і 32% жінок"

"7% айтівців жили за кордоном і вже повернулися в Україну"

 https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2025/
показати весь коментар
19.10.2025 12:48 Відповісти
ІТ - то тлєтворна буржуйська лженаука, руссскій человекъ може запрограмувати коняку і без комп'ютера, а розрахувати лапті і сарафан з абаком.
показати весь коментар
19.10.2025 10:53 Відповісти
хертманцев надав пару порад по веденю бізнесу??зломати,вбити це він гарно вміє,ФОПи його ******* я б сказав обожнюють,особливо за останні нововведення,бажаю йому злами ноги при намаганні здриснути та закінчити своє нікчемне життя разом з комітетом прикрашаючі дерева....
показати весь коментар
19.10.2025 10:58 Відповісти
Ага. Ви ще попереживайте за рашистів. Чомусь вони нас кабами, ракетами і шахедами з онлайн-управлінням закидають. І чомусь вони глушать сигнали літаків НАТО, а не навпаки.
показати весь коментар
19.10.2025 10:58 Відповісти
Нема чому радіти, бо всі ті ІТ будуть працювати в шарагах при лагерях. Досвід вони мають.
показати весь коментар
19.10.2025 11:07 Відповісти
..
показати весь коментар
19.10.2025 11:21 Відповісти
А навіщо кацапні ІТ ? У них є фюрерЮ правда він ще те *****. А другого кацапи і не заслужили. Так це ***** замінює кацапм і новини, і інтернет.
показати весь коментар
19.10.2025 12:24 Відповісти
Хай не переймаються росіяни, в Україні їм допоможуть прихильники та поціновувачі 1с\bas\ та інших програм, які реалізовані на цих платформах, в тому числі і для бюджетних організацій України. Операція "врятувати рядового Райна" (читай 1с\bas та іншу хрінь) успішно йде. Українські бухгалтери та іт-шникти ніяк не позбавляться від праці в "засос" з цими програмами.
показати весь коментар
19.10.2025 12:39 Відповісти
Вгадайте з одного разу,хто дебіл-кацапія чи автор повідомлення?
показати весь коментар
19.10.2025 13:12 Відповісти
Українськи ITшники вже майже всі виїхали за кордон. Хто як.
показати весь коментар
19.10.2025 14:01 Відповісти
 
 