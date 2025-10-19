РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости Состояние российской экономики Разведка Украины
1 073 17

РФ уничтожает собственную ИТ-отрасль: правительство отменяет часть льгот и повышает страховые взносы, - СВР

ІТ-галузь в РФ втрачає позиції

В России ИТ-отрасль стремительно теряет льготы, введенные в 2022 году, когда западные компании стали покидать российский рынок.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время правительство РФ отменяет часть льгот, повышает страховые взносы с 7,6% до 15% и возвращает норму по уплате НДС на регистровое программное обеспечение. Это решение, вступившее в силу уже с 2026 года, вызвало резко негативную реакцию бизнеса и инвесторов.

Отмечается, что отраслевой индекс MOEXIT за год обвалился более чем на 17%, став одним из самых плохих из всех секторов российской экономики. Инвесторы больше не верят в "локализацию" и импортозамещение, которыми власти активно прикрывались после массового ухода западных компаний в 2022 году.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какие прогнозы?

По данным СВР, предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращению персонала и падению прибыли компаний в 2–3 раза. Больше всего пострадают малые и средние ИТ-компании, которым трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

"Российская ИТ-отрасль, которую еще недавно называли "локомотивом технологического суверенитета", теперь стремительно теряет позиции. Даже крупные компании признают: "негатив равномерно размазан по всем бизнесам". Нынешняя реальность для российского ИТ-сектора – это падение инвестиций, сворачивание проектов и отток специалистов за границу", – добавили во внешней разведке.

Читайте также: США ужесточили санкции против РФ в IT сфере

Ранее сообщалось, что российская ИТ-отрасль оказалась в состоянии системного кризиса из-за санкционной изоляции, потери доступа к западным технологиям и массовый отток специалистов.

Автор: 

россия (97720) СВР (184) IT-индустрия (245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ага. Ви ще попереживайте за рашистів. Чомусь вони нас кабами, ракетами і шахедами з онлайн-управлінням закидають. І чомусь вони глушать сигнали літаків НАТО, а не навпаки.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:58 Ответить
+4
Та на підерасіі і так всі розумні ІТ себались. Тепер середня ланка порозумнішала.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
+3
вони можуть робити що хочуть, можуть навіть в голову собі вистрелити. а в нас з айтішкою що? броні подавали "локомотиву технологічного суверенітету"?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та на підерасіі і так всі розумні ІТ себались. Тепер середня ланка порозумнішала.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
вони можуть робити що хочуть, можуть навіть в голову собі вистрелити. а в нас з айтішкою що? броні подавали "локомотиву технологічного суверенітету"?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
Недавно читав, в нас росте, по трохи повертаються.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:49 Ответить
хто повертається?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:51 Ответить
ІТ специ.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:58 Ответить
не знаю таких, хто повертається. виїжджають - так, знаю таких.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:02 Ответить
Останнє опитування реальних айтівців на DOU

"Думають про еміграцію чи планують переїзд 54% чоловіків і 32% жінок"

"7% айтівців жили за кордоном і вже повернулися в Україну"

 https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2025/
показать весь комментарий
19.10.2025 12:48 Ответить
ІТ - то тлєтворна буржуйська лженаука, руссскій человекъ може запрограмувати коняку і без комп'ютера, а розрахувати лапті і сарафан з абаком.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:53 Ответить
хертманцев надав пару порад по веденю бізнесу??зломати,вбити це він гарно вміє,ФОПи його ******* я б сказав обожнюють,особливо за останні нововведення,бажаю йому злами ноги при намаганні здриснути та закінчити своє нікчемне життя разом з комітетом прикрашаючі дерева....
показать весь комментарий
19.10.2025 10:58 Ответить
Ага. Ви ще попереживайте за рашистів. Чомусь вони нас кабами, ракетами і шахедами з онлайн-управлінням закидають. І чомусь вони глушать сигнали літаків НАТО, а не навпаки.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:58 Ответить
Нема чому радіти, бо всі ті ІТ будуть працювати в шарагах при лагерях. Досвід вони мають.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:07 Ответить
Томагавків не буде, фламіндічєй нема, розкажемо лохам про айтішніків наросії
показать весь комментарий
19.10.2025 11:14 Ответить
..
показать весь комментарий
19.10.2025 11:21 Ответить
А навіщо кацапні ІТ ? У них є фюрерЮ правда він ще те *****. А другого кацапи і не заслужили. Так це ***** замінює кацапм і новини, і інтернет.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:24 Ответить
Хай не переймаються росіяни, в Україні їм допоможуть прихильники та поціновувачі 1с\bas\ та інших програм, які реалізовані на цих платформах, в тому числі і для бюджетних організацій України. Операція "врятувати рядового Райна" (читай 1с\bas та іншу хрінь) успішно йде. Українські бухгалтери та іт-шникти ніяк не позбавляться від праці в "засос" з цими програмами.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:39 Ответить
Вгадайте з одного разу,хто дебіл-кацапія чи автор повідомлення?
показать весь комментарий
19.10.2025 13:12 Ответить
Українськи ITшники вже майже всі виїхали за кордон. Хто як.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:01 Ответить
 
 