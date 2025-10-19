В России ИТ-отрасль стремительно теряет льготы, введенные в 2022 году, когда западные компании стали покидать российский рынок.

В настоящее время правительство РФ отменяет часть льгот, повышает страховые взносы с 7,6% до 15% и возвращает норму по уплате НДС на регистровое программное обеспечение. Это решение, вступившее в силу уже с 2026 года, вызвало резко негативную реакцию бизнеса и инвесторов.

Отмечается, что отраслевой индекс MOEXIT за год обвалился более чем на 17%, став одним из самых плохих из всех секторов российской экономики. Инвесторы больше не верят в "локализацию" и импортозамещение, которыми власти активно прикрывались после массового ухода западных компаний в 2022 году.

Какие прогнозы?

По данным СВР, предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращению персонала и падению прибыли компаний в 2–3 раза. Больше всего пострадают малые и средние ИТ-компании, которым трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

"Российская ИТ-отрасль, которую еще недавно называли "локомотивом технологического суверенитета", теперь стремительно теряет позиции. Даже крупные компании признают: "негатив равномерно размазан по всем бизнесам". Нынешняя реальность для российского ИТ-сектора – это падение инвестиций, сворачивание проектов и отток специалистов за границу", – добавили во внешней разведке.

Ранее сообщалось, что российская ИТ-отрасль оказалась в состоянии системного кризиса из-за санкционной изоляции, потери доступа к западным технологиям и массовый отток специалистов.