Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Сейчас законопроекты №14128 и №14129 направлены на рассмотрение Комитета.
Так, военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить на 90 суток с 5 ноября до февраля 2026-года.
Это уже будет 17-е голосование по этим вопросам Верховной Радой.
Колишній президент Зеленський має бути негайно відправлен у відставку і відповісти перед судом за всі наслідки свого правління.