Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Сейчас законопроекты №14128 и №14129 направлены на рассмотрение Комитета.

Так, военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить на 90 суток с 5 ноября до февраля 2026-года.

Это уже будет 17-е голосование по этим вопросам Верховной Радой.

