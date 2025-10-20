РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11288 посетителей онлайн
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
1 198 13

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток

Военное положение и мобилизацию продлят. Зеленский подал законопроекты

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Сейчас законопроекты №14128 и №14129 направлены на рассмотрение Комитета.

Так, военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить на 90 суток с 5 ноября до февраля 2026-года.

Это уже будет 17-е голосование по этим вопросам Верховной Радой.

Читайте: Будапешт - не лучшая площадка для потенциальных мирных переговоров, - Зеленский

Автор: 

ВР (29446) Зеленский Владимир (22321) мобилизация (2922) военное положение (521)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Воєннийй стан закінчися в квітні 2022 року.
Колишній президент Зеленський має бути негайно відправлен у відставку і відповісти перед судом за всі наслідки свого правління.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:27 Ответить
+2
Воно просто пришелепкувате.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:05 Ответить
+1
красиво,цікаво але нажаль вони приберуться раніше на приготовленні нові місця перебування,під захист адвакатських контор та під гарантії невидачі і дістати їх буде досить важко,якщо тільки не створити свій моссад з людей які ненавидять зезброд і готові розбирати їх на супові набори за допомогою пилочки для ногтів
показать весь комментарий
20.10.2025 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський: Україна готує контракт на придбання 25 систем Patriot
показать весь комментарий
20.10.2025 11:18 Ответить
Через 3 місяці вже наступний рік, а в наступному році повний крах російської економіки, так що Президент прорахував усе точно.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:24 Ответить
Воєннийй стан закінчися в квітні 2022 року.
Колишній президент Зеленський має бути негайно відправлен у відставку і відповісти перед судом за всі наслідки свого правління.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:27 Ответить
красиво,цікаво але нажаль вони приберуться раніше на приготовленні нові місця перебування,під захист адвакатських контор та під гарантії невидачі і дістати їх буде досить важко,якщо тільки не створити свій моссад з людей які ненавидять зезброд і готові розбирати їх на супові набори за допомогою пилочки для ногтів
показать весь комментарий
20.10.2025 11:37 Ответить
Сподіваюсь це сарказм.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:43 Ответить
Воно просто пришелепкувате.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:05 Ответить
Псіх
показать весь комментарий
20.10.2025 12:07 Ответить
Кого он еще собирается мобилизовывать?
показать весь комментарий
20.10.2025 11:57 Ответить
Оце воно майстер пропонувати. Тому що нічого іншого воно запропонувати не може. Де мільйони дронів? Де фламінго? Де фортифікації?
показать весь комментарий
20.10.2025 12:16 Ответить
 
 