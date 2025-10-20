УКР
Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 діб

Воєнний стан та мобілізацію продовжать. Зеленський подав законопроєкти

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Наразі законопроєкти №14128 та №14129 направлено на розгляд Комітету.

Так, воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити на 90 діб із 5 листопада до лютого 2026-го року.

Це вже буде 17-те голосування щодо цих питань Верховною Радою.

ВР (15265) Зеленський Володимир (25884) мобілізація (3247) воєнний стан (588)
+10
Воєннийй стан закінчися в квітні 2022 року.
Колишній президент Зеленський має бути негайно відправлен у відставку і відповісти перед судом за всі наслідки свого правління.
20.10.2025 11:27 Відповісти
+3
Воно просто пришелепкувате.
20.10.2025 12:05 Відповісти
+2
красиво,цікаво але нажаль вони приберуться раніше на приготовленні нові місця перебування,під захист адвакатських контор та під гарантії невидачі і дістати їх буде досить важко,якщо тільки не створити свій моссад з людей які ненавидять зезброд і готові розбирати їх на супові набори за допомогою пилочки для ногтів
20.10.2025 11:37 Відповісти
Зеленський: Україна готує контракт на придбання 25 систем Patriot
20.10.2025 11:18 Відповісти
Через 3 місяці вже наступний рік, а в наступному році повний крах російської економіки, так що Президент прорахував усе точно.
показати весь коментар
20.10.2025 11:24 Відповісти
Сподіваюсь це сарказм.
показати весь коментар
20.10.2025 11:43 Відповісти
Псіх
20.10.2025 12:07 Відповісти
Кого он еще собирается мобилизовывать?
20.10.2025 11:57 Відповісти
Оце воно майстер пропонувати. Тому що нічого іншого воно запропонувати не може. Де мільйони дронів? Де фламінго? Де фортифікації?
20.10.2025 12:16 Відповісти
Не зовсім зрозуміло: чому кожен раз зебіли цикають по три місяці?
Може Зеленський так підстраховується на випадок вимог щодо своєї вимушеної відставки, щоби не було кому в законний спосіб пролонгувати дію режиму воєнного стану? Адже після такого послідує розвал армії і поразка України.
Тоді це інакше, ніж як "коротким повідком" для держави і народу, що стали заручниками спровокованої його політикою зе-пацифізму великої війни з пітьмою, і не назвеш.
20.10.2025 13:58 Відповісти
 
 