Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 діб

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Наразі законопроєкти №14128 та №14129 направлено на розгляд Комітету.

Так, воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити на 90 діб із 5 листопада до лютого 2026-го року.

Це вже буде 17-те голосування щодо цих питань Верховною Радою.

