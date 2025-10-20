Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 діб
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 діб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Наразі законопроєкти №14128 та №14129 направлено на розгляд Комітету.
Так, воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити на 90 діб із 5 листопада до лютого 2026-го року.
Це вже буде 17-те голосування щодо цих питань Верховною Радою.
Колишній президент Зеленський має бути негайно відправлен у відставку і відповісти перед судом за всі наслідки свого правління.
Може Зеленський так підстраховується на випадок вимог щодо своєї вимушеної відставки, щоби не було кому в законний спосіб пролонгувати дію режиму воєнного стану? Адже після такого послідує розвал армії і поразка України.
Тоді це інакше, ніж як "коротким повідком" для держави і народу, що стали заручниками спровокованої його політикою зе-пацифізму великої війни з пітьмою, і не назвеш.