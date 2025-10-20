В Силах ТрО ВСУ предупредили о фейковом аккаунте, который выдает себя за страницу командующего Плахуты
Командование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины обнаружило фейковый аккаунт, который выдает себя за страницу командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.
Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что Игорь Плахута не имеет ни одного аккаунта в социальных сетях, а обнаруженная страница не имеет отношения к нему или к командованию. По предварительным данным, аккаунт создан для дезинформации, финансового мошенничества или сбора персональных данных.
В пресс-службе призвали граждан не распространять сомнительную информацию, проверять источники и сообщать о фейках администрации Meta или правоохранительным органам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль