В Силах ТрО ВСУ предупредили о фейковом аккаунте, который выдает себя за страницу командующего Плахуты

Командование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины обнаружило фейковый аккаунт, который выдает себя за страницу командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что Игорь Плахута не имеет ни одного аккаунта в социальных сетях, а обнаруженная страница не имеет отношения к нему или к командованию. По предварительным данным, аккаунт создан для дезинформации, финансового мошенничества или сбора персональных данных.

В пресс-службе призвали граждан не распространять сомнительную информацию, проверять источники и сообщать о фейках администрации Meta или правоохранительным органам.

