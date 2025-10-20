У Силах ТрО ЗСУ попередили про фейковий акаунт, який видає себе за сторінку командувача Плахути

Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України виявило фейковий акаунт, який видає себе за сторінку командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути.

Про це повідомив відділ комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що Ігор Плахута не має жодного акаунту в соціальних мережах, а виявлена сторінка не має відношення до нього чи до командування. За попередніми даними, акаунт створено для дезінформації, фінансового шахрайства або збору персональних даних.

У пресслужбі закликали громадян не поширювати сумнівну інформацію, перевіряти джерела та повідомляти про фейки адміністрації Meta або правоохоронним органам.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ