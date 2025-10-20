РУС
РФ мобилизует жителей ВОТ Луганщины для отправки на юг Украины, - Силы обороны

оккупанты, захватчики

Российское командование продолжает пополнять свои подразделения мобилизованными с временно оккупированных территорий Украины, несмотря на официальные заявления об обратном.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в одно из десантных подразделений воздушно-десантных войск РФ недавно прибыло около 50 новобранцев, преимущественно жителей оккупированной Луганщины.

"Несмотря на заверения российского высшего военно-политического руководства о том, что в российскую армию не будут привлекаться жители временно оккупированных территорий, они сейчас мобилизуют мужчин и отправляют на войну с Украиной, в частности на южные направления, в Херсонскую область", - отметил Волошин.

армия РФ (20962) оккупация (10340) мобилизация (2922)
це ті мешканці які повірили в травневі шашлик Гнидоти Оманської..і яких воно здало за декілька днів
20.10.2025 15:14 Ответить
Ні, це ті які чекали що ***** прийде порядок наведе
20.10.2025 15:54 Ответить
"думка" 73% зебілів з методички зельоних гнид мені не цікавить
20.10.2025 16:12 Ответить
Це вам відповідь чи потрібно нам повертати окуповані території. Рашисти з окупованих територій зроблять інкубатор по вирощуванню м'яса для подальших воєн. В такому разу ***** може воювати вічно без будь яких демографічних і політичних наслідкив для свого режиму, людьми тими за яких ніхто не спитає
20.10.2025 15:35 Ответить
а нам ПАРИЛИ мозги ,что там уже никого не осталось из мужиков ???!!!(((; а оно вон как оказывается ,что там можно еще брать и брать на убой !!! наши похлеще пиз....ы !!!! (((
20.10.2025 15:46 Ответить
 
 