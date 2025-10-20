РФ мобилизует жителей ВОТ Луганщины для отправки на юг Украины, - Силы обороны

Российское командование продолжает пополнять свои подразделения мобилизованными с временно оккупированных территорий Украины, несмотря на официальные заявления об обратном.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в одно из десантных подразделений воздушно-десантных войск РФ недавно прибыло около 50 новобранцев, преимущественно жителей оккупированной Луганщины.

"Несмотря на заверения российского высшего военно-политического руководства о том, что в российскую армию не будут привлекаться жители временно оккупированных территорий, они сейчас мобилизуют мужчин и отправляют на войну с Украиной, в частности на южные направления, в Херсонскую область", - отметил Волошин.

