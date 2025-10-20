РФ мобілізує мешканців на ТОТ Луганщини для відправки на південь України, - Сили оборони

Російське командування продовжує поповнювати свої підрозділи мобілізованими з тимчасово окупованих територій України, незважаючи на офіційні заяви про протилежне.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, до одного з десантних підрозділів повітряно-десантних військ РФ нещодавно прибуло близько 50 новобранців, переважно мешканців окупованої Луганщини.

"Попри запевнення російського вищого військово-політичного керівництва про те, що до російської армії не залучатимуться мешканці тимчасово окупованих територій, вони зараз мобілізують чоловіків і відправляють на війну з Україною, зокрема на південні напрямки, до Херсонщини", - зазначив Волошин.

