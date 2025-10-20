УКР
РФ мобілізує мешканців на ТОТ Луганщини для відправки на південь України, - Сили оборони

окупанти, загарбники

Російське командування продовжує поповнювати свої підрозділи мобілізованими з тимчасово окупованих територій України, незважаючи на офіційні заяви про протилежне.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, до одного з десантних підрозділів повітряно-десантних військ РФ нещодавно прибуло близько 50 новобранців, переважно мешканців окупованої Луганщини.

"Попри запевнення російського вищого військово-політичного керівництва про те, що до російської армії не залучатимуться мешканці тимчасово окупованих територій, вони зараз мобілізують чоловіків і відправляють на війну з Україною, зокрема на південні напрямки, до Херсонщини", - зазначив Волошин.

це ті мешканці які повірили в травневі шашлик Гнидоти Оманської..і яких воно здало за декілька днів
20.10.2025 15:14 Відповісти
Ні, це ті які чекали що ***** прийде порядок наведе
20.10.2025 15:54 Відповісти
"думка" 73% зебілів з методички зельоних гнид мені не цікавить
20.10.2025 16:12 Відповісти
Але доля гнид які не виїхали з окупованих територій тобі цікава. Мені здається що засмерділо кацапами.
20.10.2025 17:15 Відповісти
Це вам відповідь чи потрібно нам повертати окуповані території. Рашисти з окупованих територій зроблять інкубатор по вирощуванню м'яса для подальших воєн. В такому разу ***** може воювати вічно без будь яких демографічних і політичних наслідкив для свого режиму, людьми тими за яких ніхто не спитає
20.10.2025 15:35 Відповісти
а нам ПАРИЛИ мозги ,что там уже никого не осталось из мужиков ???!!!(((; а оно вон как оказывается ,что там можно еще брать и брать на убой !!! наши похлеще пиз....ы !!!! (((
20.10.2025 15:46 Відповісти
"мужікі" це у вас, на підоросії.
20.10.2025 16:42 Відповісти
 
 