2 641 6

Хотел сдаться в плен: оккупанта ликвидировали свои же. ВИДЕО

Группировка войск "Південь" обнародовала кадры, как армия РФ ликвидирует своего военного во время сдачи в плен Вооруженным Силам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано, как захватчик с поднятыми руками направляется в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. В этот момент по нему прилетает российский беспилотник.

"Финал логичен и закономерен: заключил контракт с дьяволом - умрешь или от украинцев, или от своих", - иронично комментируют бойцы под видео.

Автор: 

Які мінуси?
20.10.2025 21:26 Ответить
Це міг бути 1 виміняний з російських катівень українець
20.10.2025 22:07 Ответить
Чим більше москалів здохне, тим кращий буде світ
20.10.2025 21:40 Ответить
Знайшовся один розумний, та й того вбили.
І така негативна селекція триває у московії сотні років. Так і народився новий вид недолюдини: гомо московіус
20.10.2025 22:06 Ответить
Брехня, дрон летів йому назустріч, тобто з української сторони. Таке трапляється, що батарея дрона за мить погасне, то ціллю становиться найближчий кацап. То, що він намагався здатися - то його проблеми, ЗСУ могли даремно втратити дрон, а так він влучив в ціль.
20.10.2025 23:07 Ответить
 
 