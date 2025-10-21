Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года
Верховная Рада в очередной раз одобрила продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, правовой режим будет действовать как минимум до 3 февраля 2026 года.
Также Верховная Рада проголосовала за продление срока общей мобилизации на 90 дней.
Это было 17-е голосование за эту инициативу.
В парламенте отметили, что решение необходимо для отражения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Проекты законов должны подписать спикер Стефанчук и президент Владимир Зеленский.
Чи на Луб'янці план горить?😹
Але це геть не так! Вам тупо БРЕШУТЬ!!!!!!
Бо насправді все виглядає наступним чином "
Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.
Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.
Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.
Прошу розголос цієї ситуації.
Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.
Ми хочемо жити!
Допоможіть нашому місту вижити!!!
Є-Радар
Місцева громада"‼️‼️‼️‼️‼️