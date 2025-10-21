Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Верховная Рада в очередной раз одобрила продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, правовой режим будет действовать как минимум до 3 февраля 2026 года.

Также Верховная Рада проголосовала за продление срока общей мобилизации на 90 дней.

Это было 17-е голосование за эту инициативу.

В парламенте отметили, что решение необходимо для отражения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Проекты законов должны подписать спикер Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ