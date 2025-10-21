РУС
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Военное положение продлили до 3 февраля. Что известно?

Верховная Рада в очередной раз одобрила продление военного положения и мобилизации в Украине на 90 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, правовой режим будет действовать как минимум до 3 февраля 2026 года.

Также Верховная Рада проголосовала за продление срока общей мобилизации на 90 дней.

Это было 17-е голосование за эту инициативу.

В парламенте отметили, что решение необходимо для отражения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Проекты законов должны подписать спикер Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

ВР (29447) мобилизация (2925) военное положение (522)
продовжили царювання зеленого вилупка
21.10.2025 12:30 Ответить
Зелений попросив, вони виконали, К-команда прямо, можна і в Європку злітати за державний кошт.
21.10.2025 12:35 Ответить
Точно, це тільки тому що зелений попросив. А то всім же очевидно що війна закінчилася і воєнний стан треба скасовувати. І мобілізацію оту нікому непотрібну сворачувати.
21.10.2025 12:56 Ответить
21.10.2025 12:36 Ответить
яка несподіванка
21.10.2025 12:42 Ответить
Сідор Підоров, а обов'язково з обох акаунтів хрюкати було?
Чи на Луб'янці план горить?😹
21.10.2025 13:01 Ответить
Ударит в спину, и не жди ответ. Президент
21.10.2025 13:05 Ответить
Пане президенте, ви дослівно саазали :"Чернігівщина, Сумщина - зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віцепрем'єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання."
Але це геть не так! Вам тупо БРЕШУТЬ!!!!!!
Бо насправді все виглядає наступним чином "

Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.

Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.

Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.

Прошу розголос цієї ситуації.

Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.

Ми хочемо жити!

Допоможіть нашому місту вижити!!!
Є-Радар
Місцева громада"‼️‼️‼️‼️‼️
21.10.2025 13:23 Ответить
 
 