1 506 8

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року

Воєнний стан продовжили до 3 лютого. Що відомо?

Верховна Рада вкотре схвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку загальної мобілізації на 90 діб. 

Це було 17-те голосування за цю ініціативу.

У парламенті зазначили, що рішення є необхідним для відбиття збройної агресії РФ проти України.

Проєкти законів має підписати спікер Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

ВР (15266) мобілізація (3250) воєнний стан (589)
продовжили царювання зеленого вилупка
21.10.2025 12:30 Відповісти
Зелений попросив, вони виконали, К-команда прямо, можна і в Європку злітати за державний кошт.
21.10.2025 12:35 Відповісти
Точно, це тільки тому що зелений попросив. А то всім же очевидно що війна закінчилася і воєнний стан треба скасовувати. І мобілізацію оту нікому непотрібну сворачувати.
21.10.2025 12:56 Відповісти
21.10.2025 12:36 Відповісти
яка несподіванка
21.10.2025 12:42 Відповісти
Сідор Підоров, а обов'язково з обох акаунтів хрюкати було?
Чи на Луб'янці план горить?😹
21.10.2025 13:01 Відповісти
Ударит в спину, и не жди ответ. Президент
21.10.2025 13:05 Відповісти
Пане президенте, ви дослівно саазали :"Чернігівщина, Сумщина - зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віцепрем'єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання."
Але це геть не так! Вам тупо БРЕШУТЬ!!!!!!
Бо насправді все виглядає наступним чином "

Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.

Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.

Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.

Прошу розголос цієї ситуації.

Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.

Ми хочемо жити!

Допоможіть нашому місту вижити!!!
Є-Радар
Місцева громада"‼️‼️‼️‼️‼️
21.10.2025 13:23 Відповісти
 
 