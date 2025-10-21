Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року
Верховна Рада вкотре схвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.
Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку загальної мобілізації на 90 діб.
Це було 17-те голосування за цю ініціативу.
У парламенті зазначили, що рішення є необхідним для відбиття збройної агресії РФ проти України.
Проєкти законів має підписати спікер Стефанчук та президент Володимир Зеленський.
Чи на Луб'янці план горить?😹
Але це геть не так! Вам тупо БРЕШУТЬ!!!!!!
Бо насправді все виглядає наступним чином "
Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.
Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.
Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.
Прошу розголос цієї ситуації.
Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.
Ми хочемо жити!
Допоможіть нашому місту вижити!!!
Є-Радар
Місцева громада"‼️‼️‼️‼️‼️