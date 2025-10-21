Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року

Верховна Рада вкотре схвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку загальної мобілізації на 90 діб.

Це було 17-те голосування за цю ініціативу.

У парламенті зазначили, що рішення є необхідним для відбиття збройної агресії РФ проти України.

Проєкти законів має підписати спікер Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

