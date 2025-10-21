Сын экс-кандидата в президенты Беларуси Ус 2 месяца воевал на стороне РФ и был ликвидирован ВСУ
Сын бывшего кандидата в президенты Беларуси Ивана Уса, воевавший против Украины на стороне российских войск, был ликвидирован.
Об этом сообщило командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об Иване Усе?
В середине 2010-х он был администратором пророссийской организации "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте".
В 2015 году его отец Дмитрий баллотировался на выборах президента Беларуси, но получил лишь 0,4% голосов.
17 января 2025 года Иван заключил контракт с армией РФ и отправился на войну против Украины
Через 2 месяца после этого он пропал без вести.
В октябре 2025 года в одном из остатков тел переданных российской стороне было опознано тело Уса-младшего.
Топ комментарии
+10 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий21.10.2025 12:54 Ответить Ссылка
+9 роман #583809
показать весь комментарий21.10.2025 12:52 Ответить Ссылка
+7 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий21.10.2025 12:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напевно з ренеґатів-перекотиполе ''какая разніца''.
Але нажаль за останні декілька століть реальна практика склалась дещо інакше.
Карта поширення прізвища ''Ус'' - їхня національна самоідентифікація та реальна історія з першоджерел виникнення прізвищ в Україні від Закарпаття до Кубані - говорить нам одне - ''Ус'' - Українське прізвище - лишень з деякими незначними винятками.