Сын экс-кандидата в президенты Беларуси Ус 2 месяца воевал на стороне РФ и был ликвидирован ВСУ

Сын бывшего кандидата в президенты Беларуси Ивана Уса, воевавший против Украины на стороне российских войск, был ликвидирован.

Об этом сообщило командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об Иване Усе?

В середине 2010-х он был администратором пророссийской организации "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте".

В 2015 году его отец Дмитрий баллотировался на выборах президента Беларуси, но получил лишь 0,4% голосов.

17 января 2025 года Иван заключил контракт с армией РФ и отправился на войну против Украины

Через 2 месяца после этого он пропал без вести.

В октябре 2025 года в одном из остатков тел переданных российской стороне было опознано тело Уса-младшего.

