Новости Белорусы воюют на стороне РФ против Украины
Сын экс-кандидата в президенты Беларуси Ус 2 месяца воевал на стороне РФ и был ликвидирован ВСУ

Сын бывшего кандидата в президенты Беларуси Ивана Уса, воевавший против Украины на стороне российских войск, был ликвидирован.

Об этом сообщило командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об Иване Усе?

Сын экс-кандидата в президенты Беларуси ликвидирован в Украине

В середине 2010-х он был администратором пророссийской организации "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте".

В 2015 году его отец Дмитрий баллотировался на выборах президента Беларуси, но получил лишь 0,4% голосов.

17 января 2025 года Иван заключил контракт с армией РФ и отправился на войну против Украины

Через 2 месяца после этого он пропал без вести.

В октябре 2025 года в одном из остатков тел переданных российской стороне было опознано тело Уса-младшего.

Сын экс-кандидата в президенты Беларуси ликвидирован в Украине

Топ комментарии
+10
По обличчю видно, що цей 200-й був нікуя не інтелектуал.
21.10.2025 12:54 Ответить
21.10.2025 12:54 Ответить
+9
ватна бульба удобрила українську землю .
21.10.2025 12:52 Ответить
21.10.2025 12:52 Ответить
+7
Жив у лайні, крутився у лайні і сам став лайеом. У буквальному значенні. Нагадаю лайно - це добриво. Амінь!
21.10.2025 12:52 Ответить
21.10.2025 12:52 Ответить
ватна бульба удобрила українську землю .
21.10.2025 12:52 Ответить
21.10.2025 12:52 Ответить
Прізвище у виродка наше українське - такі прізвища давали на Запоріжжі.
Напевно з ренеґатів-перекотиполе ''какая разніца''.
21.10.2025 12:57 Ответить
21.10.2025 12:57 Ответить
українське прізвище Вус .
21.10.2025 13:01 Ответить
21.10.2025 13:01 Ответить
"Ус" - якраз саме "білоруське" прізвище... Воно розповсюджене саме на Поліссі, тобто у "міжкордонній" смузі - північній Україні, та південних областях БРСР...
21.10.2025 13:12 Ответить
21.10.2025 13:12 Ответить
Згідно правил Української літературної мови Ви все правильно зазначили - саме ''Вус''.
Але нажаль за останні декілька століть реальна практика склалась дещо інакше.
Карта поширення прізвища ''Ус'' - їхня національна самоідентифікація та реальна історія з першоджерел виникнення прізвищ в Україні від Закарпаття до Кубані - говорить нам одне - ''Ус'' - Українське прізвище - лишень з деякими незначними винятками.
21.10.2025 13:13 Ответить
21.10.2025 13:13 Ответить
Жив у лайні, крутився у лайні і сам став лайеом. У буквальному значенні. Нагадаю лайно - це добриво. Амінь!
21.10.2025 12:52 Ответить
21.10.2025 12:52 Ответить
Хороша новина! "Харошіє" бувають не тільки кацапи .
21.10.2025 12:53 Ответить
21.10.2025 12:53 Ответить
По обличчю видно, що цей 200-й був нікуя не інтелектуал.
21.10.2025 12:54 Ответить
21.10.2025 12:54 Ответить
Це в них такі "інтелектуали"
21.10.2025 12:57 Ответить
21.10.2025 12:57 Ответить
Під час весняних робіт органіку було вивезено на поля.
21.10.2025 12:59 Ответить
21.10.2025 12:59 Ответить
Етот взгляд. Просто дьявол. Здох.
21.10.2025 13:08 Ответить
21.10.2025 13:08 Ответить
Здох Максим , ну и х..й с ним.
21.10.2025 13:13 Ответить
21.10.2025 13:13 Ответить
От дурко. Замість того, щоб на гарній тачці дівок катати по ресторанам, захотів українського сала скуштувати без хліба. А сало без хліба - це ж гарантована срачка.
21.10.2025 13:14 Ответить
21.10.2025 13:14 Ответить
Видно не вистачало на тачку з дівками і ресторани. Тепер його шмару буде катати інший бульбаш на його тачці.
21.10.2025 13:51 Ответить
21.10.2025 13:51 Ответить
завжди є вірний і надіжний ніж
21.10.2025 13:21 Ответить
21.10.2025 13:21 Ответить
А КОЛИЧКУ... !?)
21.10.2025 13:23 Ответить
21.10.2025 13:23 Ответить
очень хорошо
21.10.2025 13:29 Ответить
21.10.2025 13:29 Ответить
зате тепер в рідній школі буде парта з портретом "героя" уса, на якому двійочники будуть весь час домальовувати вуса!
21.10.2025 13:29 Ответить
21.10.2025 13:29 Ответить
Типове обличча імбецила. Земля йому залізобетоном з цвяхами.
21.10.2025 13:44 Ответить
21.10.2025 13:44 Ответить
 
 