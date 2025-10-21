УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8917 відвідувачів онлайн
Новини Білоруси воюють на боці РФ проти України
3 106 18

Син екскандидата в президенти Білорусі Ус 2 місяці воював на боці РФ та був ліквідований ЗСУ

Сина колишнього кандидата в президенти Білорусі Івана Уса, який воював проти України на боці російських військ, було ліквідовано.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про Івана Уса?

Сина екскандидата в президенти Білорусі ліквідовано в Україні

У середині 2010-х він був адміністратором проросійської організації "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте". 

У 2015 році його батько Дмитро балотувався на виборах президента Білорусі, але отримав лише 0,4% голосів.

Читайте: Воював на боці РФ та потрапив у полон ЗСУ: до 15 років тюрми засудили жителя окупованого Криму

17 січня 2025 року Іван уклав контракт із армією РФ та вирушив на війну проти України

За 2 місяці після цього він зник безвісти.

У жовтні 2025 року в одному із залишків тіл переданих російській стороні було впізнано тіло Уса-молодшого.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сина екскандидата в президенти Білорусі ліквідовано в Україні

Автор: 

Білорусь (8114) ліквідація (4511) найманці рф (2083)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ватна бульба удобрила українську землю .
показати весь коментар
21.10.2025 12:52 Відповісти
+8
По обличчю видно, що цей 200-й був нікуя не інтелектуал.
показати весь коментар
21.10.2025 12:54 Відповісти
+6
Жив у лайні, крутився у лайні і сам став лайеом. У буквальному значенні. Нагадаю лайно - це добриво. Амінь!
показати весь коментар
21.10.2025 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ватна бульба удобрила українську землю .
показати весь коментар
21.10.2025 12:52 Відповісти
Прізвище у виродка наше українське - такі прізвища давали на Запоріжжі.
Напевно з ренеґатів-перекотиполе ''какая разніца''.
показати весь коментар
21.10.2025 12:57 Відповісти
українське прізвище Вус .
показати весь коментар
21.10.2025 13:01 Відповісти
"Ус" - якраз саме "білоруське" прізвище... Воно розповсюджене саме на Поліссі, тобто у "міжкордонній" смузі - північній Україні, та південних областях БРСР...
показати весь коментар
21.10.2025 13:12 Відповісти
Згідно правил Української літературної мови Ви все правильно зазначили - саме ''Вус''.
Але нажаль за останні декілька століть реальна практика склалась дещо інакше.
Карта поширення прізвища ''Ус'' - їхня національна самоідентифікація та реальна історія з першоджерел виникнення прізвищ в Україні від Закарпаття до Кубані - говорить нам одне - ''Ус'' - Українське прізвище - лишень з деякими незначними винятками.
показати весь коментар
21.10.2025 13:13 Відповісти
Жив у лайні, крутився у лайні і сам став лайеом. У буквальному значенні. Нагадаю лайно - це добриво. Амінь!
показати весь коментар
21.10.2025 12:52 Відповісти
Хороша новина! "Харошіє" бувають не тільки кацапи .
показати весь коментар
21.10.2025 12:53 Відповісти
По обличчю видно, що цей 200-й був нікуя не інтелектуал.
показати весь коментар
21.10.2025 12:54 Відповісти
Це в них такі "інтелектуали"
показати весь коментар
21.10.2025 12:57 Відповісти
Під час весняних робіт органіку було вивезено на поля.
показати весь коментар
21.10.2025 12:59 Відповісти
Етот взгляд. Просто дьявол. Здох.
показати весь коментар
21.10.2025 13:08 Відповісти
Здох Максим , ну и х..й с ним.
показати весь коментар
21.10.2025 13:13 Відповісти
От дурко. Замість того, щоб на гарній тачці дівок катати по ресторанам, захотів українського сала скуштувати без хліба. А сало без хліба - це ж гарантована срачка.
показати весь коментар
21.10.2025 13:14 Відповісти
завжди є вірний і надіжний ніж
показати весь коментар
21.10.2025 13:21 Відповісти
А КОЛИЧКУ... !?)
показати весь коментар
21.10.2025 13:23 Відповісти
очень хорошо
показати весь коментар
21.10.2025 13:29 Відповісти
зате тепер в рідній школі буде парта з портретом "героя" уса, на якому двійочники будуть весь час домальовувати вуса!
показати весь коментар
21.10.2025 13:29 Відповісти
Типове обличча імбецила. Земля йому залізобетоном з цвяхами.
показати весь коментар
21.10.2025 13:44 Відповісти
 
 