Син екскандидата в президенти Білорусі Ус 2 місяці воював на боці РФ та був ліквідований ЗСУ
Сина колишнього кандидата в президенти Білорусі Івана Уса, який воював проти України на боці російських військ, було ліквідовано.
Про це повідомило командування Об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про Івана Уса?
У середині 2010-х він був адміністратором проросійської організації "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте".
У 2015 році його батько Дмитро балотувався на виборах президента Білорусі, але отримав лише 0,4% голосів.
17 січня 2025 року Іван уклав контракт із армією РФ та вирушив на війну проти України
За 2 місяці після цього він зник безвісти.
У жовтні 2025 року в одному із залишків тіл переданих російській стороні було впізнано тіло Уса-молодшого.
Напевно з ренеґатів-перекотиполе ''какая разніца''.
Але нажаль за останні декілька століть реальна практика склалась дещо інакше.
Карта поширення прізвища ''Ус'' - їхня національна самоідентифікація та реальна історія з першоджерел виникнення прізвищ в Україні від Закарпаття до Кубані - говорить нам одне - ''Ус'' - Українське прізвище - лишень з деякими незначними винятками.