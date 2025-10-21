Син екскандидата в президенти Білорусі Ус 2 місяці воював на боці РФ та був ліквідований ЗСУ

Сина колишнього кандидата в президенти Білорусі Івана Уса, який воював проти України на боці російських військ, було ліквідовано.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про Івана Уса?

У середині 2010-х він був адміністратором проросійської організації "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте".

У 2015 році його батько Дмитро балотувався на виборах президента Білорусі, але отримав лише 0,4% голосів.

17 січня 2025 року Іван уклав контракт із армією РФ та вирушив на війну проти України

За 2 місяці після цього він зник безвісти.

У жовтні 2025 року в одному із залишків тіл переданих російській стороні було впізнано тіло Уса-молодшого.

