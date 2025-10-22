Венгрия снова избежит поддержки Украины на саммите ЕС, — СМИ

Декларацию саммита ЕС 23-24 октября по Украине поддержат 26 государств-членов. Зато Венгрия не планирует одобрять выводы саммита ЕС.

Это следует из черновика декларации саммита, которая оказалась в распоряжении "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Отсутствие планов Венгрии одобрить выводы саммита об Украине подтвердили несколько дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия.

О чем будет идти речь в декларации?

Отмечается, что в последней версии декларации по сравнению с предыдущими, в частности, отредактирован абзац, где ЕС призывает Россию "согласиться на полное, безусловное и немедленное прекращение огня". Лидеры дополняют его упоминанием, что Украина сделала это в марте 2025 года, а также напоминают об очерченных тогда же, в марте 2025-го, Евросоюзом принципах, которые должны быть в основе мирных переговоров.

В документе также указано, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности и максимальном усилении своей позиции до, во время и после переговоров.

"Выводы саммита в этой части отредактированы на фоне возможной активизации дипломатического процесса, направленного на завершение войны", - пишет "Радио Свобода".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кроме этого, в документе содержится упоминание о планах ЕС "предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе вместе с единомышленниками-партнерами и союзниками".

Венгрия, как известно, выступает против предоставления Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов.

Согласие Будапешта для этого решения не требуется, однако это означает, что финансовые гарантии для Бельгии, где хранятся активы, должны будут разделить между собой меньше государств-членов Евросоюза.

С марта 2025 года Венгрия не поддерживает "украинскую часть" выводов саммита ЕС, где осуждается агрессия России и содержатся призывы Москвы к серьезным переговорам. Глава венгерского правительства Виктор Орбан объяснял это другим "стратегическим подходом" к войне в Украине.

Читайте также: Венгрия подаст в Суд ЕС из-за отказа от российского топлива, - Сийярто