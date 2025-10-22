Угорщина знову уникне підтримки України на саміті ЄС, - ЗМІ

Декларацію саміту ЄС 23-24 жовтня щодо України підтримають 26 держав-членів. Натомість Угорщина не планує схвалювати висновки саміту ЄС.

Це випливає з чернетки декларації саміту.

Відсутність планів Угорщини схвалити висновки саміту про Україну підтвердили кілька дипломатів, знайомих із підготовкою заходу.

Про що йтиметься в декларації?

Зазначається, що в останній версії декларації порівняно з попередніми, зокрема, відредаговано абзац, де ЄС закликає Росію "погодитися на повне, безумовне й негайне припинення вогню". Лідери доповнюють його згадкою, що Україна зробила це в березні 2025 року, а також нагадують про окреслені тоді ж, у березні 2025-го, Євросоюзом принципи, що мають бути в основі мирних переговорів.

У документі також зазначено, що Україна потребує надійних безпекових гарантій і максимального посилення своєї позиції до, під час та після переговорів.

"Висновки саміту в цій частині відредаговані на тлі можливої активізації дипломатичного процесу, спрямованого на завершення війни", - пише "Радіо Свобода".

Окрім цього, у документі міститься згадка про плани ЄС "надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі разом з однодумцями-партнерами та союзниками".

Угорщина, як відомо, виступає проти надання України репараційної позики за рахунок заморожених російських активів.

Згода Будапешта для цього рішення не потрібна, однак це означає, що фінансові гарантії для Бельгії, де зберігаються активи, матиме розділити між собою менше держав-членів Євросоюзу.

Від березня 2025 року Угорщина не підтримує "українську частину" висновків саміту ЄС, де засуджується агресія Росії і містяться заклики Москви до серйозних переговорів. Глава угорського уряду Віктор Орбан пояснював це іншим "стратегічним підходом" до війни в Україні.

