Новости Обстрелы Запорожской области
Сутки в Запорожской области: 740 вражеских ударов, 17 человек пострадали

Обстрелы Запорожской области

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 740 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"16 человек в Запорожье и еще один человек в Запорожском районе получили ранения в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Веселянке, Приморскому, Гуляйполю, Ровнополью, Малиновке, Зализнычному и Успеновке. А также:

  • 496 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Лежино, Красноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Лукьяновское, Гуляйполе, Таврическое, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;
  • 3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Полтавки, Успеновки и Малиновки;
  • 231 артиллерийский удар нанесен по территории Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Поступило 313 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Запорожье обстрел Запорожская область Запорожский район
