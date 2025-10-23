Доба на Запоріжжі: 740 ворожих ударів, 17 людей постраждало
Протягом минулої доби російські загарбники завдали 740 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"16 людей у Запоріжжі та ще одна людина у Запорізькому районі дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Веселянці, Приморському, Гуляйполю, Рівнопіллю, Малинівці, Залізничному та Успенівці. А також:
- 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Лежине, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Лук'янівське, Гуляйполе, Таврійське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
- 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки, Успенівки та Малинівки;
- 231 артилерійський удар завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль