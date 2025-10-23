УКР
Доба на Запоріжжі: 740 ворожих ударів, 17 людей постраждало

Обстріли Запорізької області

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 740 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"16 людей у Запоріжжі та ще одна людина у Запорізькому районі дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Веселянці, Приморському, Гуляйполю, Рівнопіллю, Малинівці, Залізничному та Успенівці. А також:

  • 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Лежине, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Лук'янівське, Гуляйполе, Таврійське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
  • 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки, Успенівки та Малинівки;
  • 231 артилерійський удар завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Запоріжжя: відомо про 15 поранених, серед яких двоє немовлят і 13-річний хлопчик

