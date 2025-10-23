На Купянском направлении россияне превратили штурмы в "конвейер смерти", - 3 ОШБр

На Купянском направлении российские штурмовые подразделения непрерывно идут в атаки. Причина - командиры врага создали настоящий "конвейер смерти", где солдат буквально толкают на гибель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Акробат".

По его словам, нельзя обобщать, якобы с российской стороны воюют только некомпетентные мобилизованные. В то же время во многих случаях в штурмы отправляют людей, которые, как выразился "Акробат", "максимально интеллектуально необремененные" - с одним автоматом, единственным магазином и несколькими пачками патронов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Отношение к таким солдатам у россиян очень специфическое. Они, я извиняюсь, кофе мочой разбавляют, чтобы как-то попить. Это не единичные случаи. У них с водой - большая проблема, логистика не работает. Часто можно услышать от пленных, что они не пили по 10 дней. Мы видели, как пленный, которого выводили дроном, просто упал возле лужи, напился и пошел дальше", - рассказал боец.

Он добавил, что на передовую таких штурмовиков доставляют специальные люди, которых в российской армии называют "пихачами" или "толкачами". Их задача - буквально выталкивать солдат в бой.

"Эти "пихачи" переходят с точки на точку, и на каждой из них стоит условный продолжатель процесса. Он гонит этих людей дальше - от позиции к позиции. Один из пленных рассказал мне, что их довели на передовую в кандалах, потом сняли кандалы, дали автомат и сказали: "Вперед"", - отметил представитель 3-й штурмовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДРГ в Купянске и угроза окружения: Как 15 бригада НГУ удерживает стратегический узел от российских штурмов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж