УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11285 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
1 873 4

На Куп’янському напрямку росіяни перетворили штурми на "конвеєр смерті", - 3 ОШБр

зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку російські штурмові підрозділи безперервно йдуть в атаки. Причина - командири ворога створили справжній "конвеєр смерті", де солдатів буквально штовхають на загибель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Акробат".

За його словами, не можна узагальнювати, нібито з російського боку воюють лише некомпетентні мобілізовані. Водночас у багатьох випадках у штурми відправляють людей, які, як висловився "Акробат", "максимально інтелектуально необтяжені" - з одним автоматом, єдиним магазином і кількома пачками набоїв.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ставлення до таких солдатів у росіян дуже специфічне. Вони, я перепрошую, каву сечею розбавляють, щоб якось попити. Це непоодинокі випадки. У них із водою - велика проблема, логістика не працює. Часто можна почути від полонених, що вони не пили по 10 днів. Ми бачили, як полонений, якого виводили дроном, просто впав біля калюжі, напився і пішов далі", - розповів боєць.

Він додав, що на передову таких штурмовиків доправляють спеціальні люди, яких у російській армії називають "піхачами" або "толкачами". Їхнє завдання - буквально виштовхувати солдатів у бій.

"Ці "піхачі" переходять із точки на точку, і на кожній із них стоїть умовний продовжувач процесу. Він жене цих людей далі — від позиції до позиції. Один із полонених розповів мені, що їх довели на передову в кайданах, потім зняли кайдани, дали автомат і сказали: "Вперед"", -  зазначив представник 3-ї штурмової.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДРГ у Куп’янську та загроза оточення: Як 15 бригада НГУ утримує стратегічний вузол від російських штурмів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

бойові дії (4788) 3 Окрема штурмова бригада (502) війна в Україні (6678)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так путінськи генерали вже "взяли" Куп'янськ та Покровськ кредитом. От і женуть...
показати весь коментар
23.10.2025 11:57 Відповісти
Так, у них є принцип "главное - заявить, а там уже дело пустячное - подогнать действительность под заявление".
показати весь коментар
23.10.2025 12:16 Відповісти
Головне щоб конвеєр впорався все переробити.
показати весь коментар
23.10.2025 12:04 Відповісти
наші речники не скупляться на браворні виступи
показати весь коментар
23.10.2025 12:30 Відповісти
 
 