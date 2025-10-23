На Куп’янському напрямку росіяни перетворили штурми на "конвеєр смерті", - 3 ОШБр

На Куп’янському напрямку російські штурмові підрозділи безперервно йдуть в атаки. Причина - командири ворога створили справжній "конвеєр смерті", де солдатів буквально штовхають на загибель.

начальник відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Акробат".

За його словами, не можна узагальнювати, нібито з російського боку воюють лише некомпетентні мобілізовані. Водночас у багатьох випадках у штурми відправляють людей, які, як висловився "Акробат", "максимально інтелектуально необтяжені" - з одним автоматом, єдиним магазином і кількома пачками набоїв.

"Ставлення до таких солдатів у росіян дуже специфічне. Вони, я перепрошую, каву сечею розбавляють, щоб якось попити. Це непоодинокі випадки. У них із водою - велика проблема, логістика не працює. Часто можна почути від полонених, що вони не пили по 10 днів. Ми бачили, як полонений, якого виводили дроном, просто впав біля калюжі, напився і пішов далі", - розповів боєць.

Він додав, що на передову таких штурмовиків доправляють спеціальні люди, яких у російській армії називають "піхачами" або "толкачами". Їхнє завдання - буквально виштовхувати солдатів у бій.

"Ці "піхачі" переходять із точки на точку, і на кожній із них стоїть умовний продовжувач процесу. Він жене цих людей далі — від позиції до позиції. Один із полонених розповів мені, що їх довели на передову в кайданах, потім зняли кайдани, дали автомат і сказали: "Вперед"", - зазначив представник 3-ї штурмової.

