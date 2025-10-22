ДРГ у Куп’янську та загроза оточення: Як 15 бригада НГУ утримує стратегічний вузол від російських штурмів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти Ukrainian Witness побували на Харківщині, де поспілкувалися з командиром та бійцями 15 бригади "Кара-Даг" НГУ про ситуацію на Купʼянському напрямку.

Як зазначається, російські диверсійно-розвідувальні групи прорвалися в місто Купʼянськ, де розстрілюють цивільних, маскуючись під місцевих жителів або одягаючи український однострій, щоб ускладнити їхнє виявлення - це офіційна заява влади області та Генерального штабу ЗСУ.

Купʼянськ має стратегічне значення як для російських окупантів, так і для української армії, оскільки є величезним логістичним вузлом і другим найбільшим залізничним вузлом Харківської області. Бійці бригади "Кара-Даг" стоять в обороні північного флангу міста.

На Харківщині ситуація в динаміці тільки нарощується, бо ворог заводить постійно сюди свіжі сили", - зазначає командир командир 15 бригади "Кара-Даг" НГУ Олександр Букатар (Білий), який регулярно виїжджає на бойові позиції.

За його словами, росіяни діють за такою схемою: коли один підрозділ знищено, одразу заводять новий і продовжують штурмувати, намагаючись просочитися між бойовими порядками бригад Сил Оборони України.

За даними Генштабу, на Купʼянському напрямку ворог щодня здійснює в середньому від п'яти до десяти штурмів, постійно змінюючи тактику й не полишаючи спроб захопити саме місто. Командир запевнив, що про загрозу втрату Купʼянська наразі не йдеться, але пояснив, яке військове значення воно має.

Якщо ми припустимо, хоча я прям не знаю, що повинно трапитися, щоб ми втратили Купʼянськ, але умовно кажучи - це буде загроза заходу противником у фланг - як вправо, так і вліво", - зауважив він.

Водночас Білий зазначив, що зараз росіяни переймаються передусім тим, щоб утриматися на вже зайнятих позиціях, а не просуватися далі.

Знімальна група Ukrainian Witness також відвідала позиції мінометників, де бійці розповіли про ускладнені умови роботи. Період перебування на позиціях збільшився через велику кількість ворожих FPV-дронів, а росіяни почали активно використовувати дистанційне мінування доріг за допомогою дронів.

Командир мінометного розрахунку з позивним Грут підкреслив критичну важливість утримання траси, що підходить до Купʼянська – якщо ворог візьме цей шлях під свій контроль, відкриється ще один фланг, що створить загрозу оточення.

Траса, яка так само підходить до Купʼянська, самого міста. Якщо взяти цю трасу їм дати під їхній контроль, то для самого міста Купʼянськ трохи буде складніше. Відкриється ще один фланг на саме місто Купʼянськ, і для наших бійців, які тримають сам Купʼянськ, буде складніше втримати два фланги, ніж один". Боєць запевняє: "Котел – то місто як здане. Цього стараємось не допустити", - зауважив Грут.

Своєю чергою, командир бригади "Кара-Даг" наголосив, що його бригада тримає смугу фронту на північ від Купʼянська, де розташовані важливі логістичні дороги, що ведуть до центральної магістралі в'їзду в місто. За його словами, якщо не втримати ці позиції, в'їзд і вся логістика Купʼянська будуть відрізані.

Комбриг прокоментував також інформацію про захід ДРГ: "ДРГ воно може зʼявитися в цілому будь-де - це ж якраз і суть ДРГ. Але ж це не значить, що це якийсь критично, що це загострення якесь чи, умовно кажучи, все, втратили якийсь шматок міста". Зі слів Білого, "просто деякі малі піші групи просочувалися через бойові порядки Сил Оборони України і все. На даний час доволі таки ідуть успішні операції по стабілізації і зачистці".

