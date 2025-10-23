РУС
Киевсовет увеличит расходы на защиту столицы и будет требовать от ВР вернуть отобранные у города 8 млрд грн, - Кличко

кличко

Сегодня Киевсовет выделит дополнительные средства с учетом регулярных массированных обстрелов инфраструктуры столицы. А также обратится в Верховную Раду относительно увеличения расходов на укрепление обороноспособности столицы, а именно - потребует вернуть в бюджет города 8 миллиардов гривен, которые центральная власть изъяла у Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Отопительный сезон

"Столица - на пороге отопительного сезона, четвертого в условиях военного положения. Мы готовились к нему, учитывая опыт предыдущих сложных лет. Сегодня перед нами - вызовы прохождения самого сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго - и теплогенерирующие объекты", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что город нуждается в увеличении финансирования на усиление ПВО и защиту гражданской и военной инфраструктуры. Поэтому Киевсовет будет требовать от ВР вернуть изъятые из бюджета столицы 8 миллиардов гривен.

Увеличение расходов на укрепление обороны Киева

"Ситуация очень сложная... И здесь время не политических заявлений, а демонстрации способности быстро и эффективно действовать, исходя из новых обстоятельств. Поэтому Киевсовет планирует принять обращение к Верховной Раде относительно увеличения расходов на укрепление обороноспособности Киева. Речь идет как раз о средствах, которые цинично отобрали у столицы. Киевсовет обращается, чтобы эти средства были зачислены в общий фонд бюджета столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства будут использованы исключительно для усиления защиты столицы.

"Средства должны быть использованы исключительно по следующим направлениям: на обеспечение финансирования усиленной защиты инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, защитных сооружений гражданской защиты. Других объектов, имеющих влияние на обеспечение жизнедеятельности столицы. На обеспечение финансирования усиленной защиты военных объектов и имущества, объектов и сооружений оборонного и специального назначения, расположенных в пределах Киева. А также на обеспечение финансирования усиления сил и средств ПВО столицы", - отметил Виталий Кличко.

Что предшествовало?

Как сообщалось ранее, 20 августа Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, которыми изъяла из бюджета столицы 8 млрд грн на финансирование убыточной "Укрзалізниці".

зеленський - ворог !
показать весь комментарий
23.10.2025 14:26 Ответить
І це правильно. Яке відношення "слуги" і їх брати "риги" мають до казни міста? Їм мало державного бюджету? Міндічу, наприклад, вистачає. Боневтік забирає кошти міст і на армію не направляє і не будує укриття для простих людей.
показать весь комментарий
23.10.2025 14:29 Ответить
100%
показать весь комментарий
23.10.2025 14:38 Ответить
С процентами!
показать весь комментарий
23.10.2025 14:34 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 14:44 Ответить
Краще хай Кличко "випадково" Гундоса зачепить, що б той чвакнув, нарешті. Бо ця гундоса мразота робить все для знищення України і українців, час політикам єднатися, тільки не з узурпатором, а в Уряд Порятунку і рятувати країну, бо пізно буде!
показать весь комментарий
23.10.2025 14:51 Ответить
 
 