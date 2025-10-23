РУС
Два БПЛА влетели в многоквартирные дома в Киеве и не взорвались, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Взрывотехники полиции Киева изъяли из квартиры и балкона два неразорвавшихся БПЛА, влетевшие в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время вчерашнего вечернего обстрела Киева врагом в многоэтажки в двух районах столицы упали вражеские"шахеды", которые не сдетонировали.

Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон для обезвреживания.

Также читайте: РФ атаковала Киев ударными беспилотниками: повреждены жилые дома и детсад, - Ткаченко (обновлено)

Два БПЛА влетели в дома в Киеве

Обезвреживание взрывчатых частей

Правоохранители забрали взрывчатые части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего загрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Также смотрите: Ночная атака на Киев: 7 пострадавших, беспилотник ударил по территории синагоги на Подоле. ВИДЕО

Ночная атака РФ на Киев

Около 23 часов российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. Работали силы ПВО, горожане сообщали о взрывах.

Два БПЛА влетели в дома в Киеве

Ох і пощастило людям...
23.10.2025 13:02 Ответить
Як пишуть і показують очевидці на тг,вони собі літають там над будинками в 30-50м.
А найвеличніший в ЄС пропонував свою допомогу в протидії дронам.
Що б що? Щоб над Краковом так само літали?
23.10.2025 13:16 Ответить
Дійсно пощастило. Але - фіни набудували сховища на 20 метрах під землею, в яких є навіть льодові хокейні майданчики. В них можливо пересидіти навіть ядерні удари. А у нас висоточки, бл@дь, висоточки - треба ж дєньог, щоб звідси потім звалити. Фіни чомусь збираються не звалювати зі своєї землі, а буквально закопуються в неї. А що ж ми? Та н@хєра нам наша земелька? Особливо для чужеродців
23.10.2025 13:19 Ответить
Фіни не голосували по приколу.
23.10.2025 13:30 Ответить
А это часом не дроны-обманки?
23.10.2025 13:41 Ответить
 
 