Два БПЛА влетели в многоквартирные дома в Киеве и не взорвались, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Взрывотехники полиции Киева изъяли из квартиры и балкона два неразорвавшихся БПЛА, влетевшие в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время вчерашнего вечернего обстрела Киева врагом в многоэтажки в двух районах столицы упали вражеские"шахеды", которые не сдетонировали.
Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон для обезвреживания.
Обезвреживание взрывчатых частей
Правоохранители забрали взрывчатые части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего загрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.
Ночная атака РФ на Киев
Около 23 часов российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. Работали силы ПВО, горожане сообщали о взрывах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А найвеличніший в ЄС пропонував свою допомогу в протидії дронам.
Що б що? Щоб над Краковом так само літали?