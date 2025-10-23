Два БПЛА влетели в многоквартирные дома в Киеве и не взорвались, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Взрывотехники полиции Киева изъяли из квартиры и балкона два неразорвавшихся БПЛА, влетевшие в многоквартирные дома в Деснянском и Оболонском районах.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время вчерашнего вечернего обстрела Киева врагом в многоэтажки в двух районах столицы упали вражеские"шахеды", которые не сдетонировали.

Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон для обезвреживания.

Обезвреживание взрывчатых частей

Правоохранители забрали взрывчатые части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего загрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Ночная атака РФ на Киев

Около 23 часов российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. Работали силы ПВО, горожане сообщали о взрывах.

