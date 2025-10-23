Два БпЛА влетіли у багатоквартирні будинки в Києві і не здетонували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Вибухотехніки поліції Києва вилучили з квартири та балкону два нерозірвані БпЛА, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час вчорашнього вечірнього обстрілу Києва ворогом у багатоповерхівки в двох районах столиці впали ворожі "шахеди", які не здетонували.
Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон для знешкодження.
Знешкодження вибухових частин
Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.
Нічна атака РФ на Київ
Близько 23 години російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Працювали сили ППО, містяни повідомляли про вибухи.
