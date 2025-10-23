УКР
Два БпЛА влетіли у багатоквартирні будинки в Києві і не здетонували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Києва вилучили з квартири та балкону два нерозірвані БпЛА, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час вчорашнього вечірнього обстрілу Києва ворогом у багатоповерхівки в двох районах столиці впали ворожі "шахеди", які не здетонували.

Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон для знешкодження.

Також читайте: РФ атакувала Київ ударними безпілотниками: пошкоджені житлові будинки і дитсадок, - Ткаченко (оновлено)

Знешкодження вибухових частин

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Також дивіться: Нічна атака на Київ: 7 постраждалих, безпілотник вдарив по території синагоги на Подолі. ВIДЕО

Нічна атака РФ на Київ

Близько 23 години російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Працювали сили ППО, містяни повідомляли про вибухи.

Київ (20342) Шахед (1588)
Ох і пощастило людям...
показати весь коментар
23.10.2025 13:02 Відповісти
Як пишуть і показують очевидці на тг,вони собі літають там над будинками в 30-50м.
А найвеличніший в ЄС пропонував свою допомогу в протидії дронам.
Що б що? Щоб над Краковом так само літали?
показати весь коментар
23.10.2025 13:16 Відповісти
Дійсно пощастило. Але - фіни набудували сховища на 20 метрах під землею, в яких є навіть льодові хокейні майданчики. В них можливо пересидіти навіть ядерні удари. А у нас висоточки, бл@дь, висоточки - треба ж дєньог, щоб звідси потім звалити. Фіни чомусь збираються не звалювати зі своєї землі, а буквально закопуються в неї. А що ж ми? Та н@хєра нам наша земелька? Особливо для чужеродців
показати весь коментар
23.10.2025 13:19 Відповісти
Фіни не голосували по приколу.
показати весь коментар
23.10.2025 13:30 Відповісти
А это часом не дроны-обманки?
показати весь коментар
23.10.2025 13:41 Відповісти
 
 