Два БпЛА влетіли у багатоквартирні будинки в Києві і не здетонували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Києва вилучили з квартири та балкону два нерозірвані БпЛА, які влетіли у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

Як зазначається, під час вчорашнього вечірнього обстрілу Києва ворогом у багатоповерхівки в двох районах столиці впали ворожі "шахеди", які не здетонували.

Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон для знешкодження.

Знешкодження вибухових частин

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого завантажили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Нічна атака РФ на Київ

Близько 23 години російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Працювали сили ППО, містяни повідомляли про вибухи.

