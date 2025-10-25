РУС
Новости Результат работы ПВО
Ночная атака РФ: 9 ракет и 62 дрона по Украине, ПВО сбила 50 БПЛА и 4 ракеты. ИНФОГРАФИКА

Россияне ночью 25 октября атаковали Украину 9 баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг запустил ракеты из Ростовской и Курской областей. БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений:

  • Курск;
  • Орел;
  • Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - отметили военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время атак враг применяет 60% "шахедов" и 40% дронов-имитаторов, - Воздушные силы

Работа ПВО 25 октября

Автор: 

беспилотник (4456) ПВО (3215) Воздушные силы (2757) баллистические ракеты (457)
Де відповідь по рашиських чортах ,де обіцяні ракети ? раз в тиждень відповідати це замало в той час як ворог щоночі знищує Україну.
25.10.2025 09:27 Ответить
щось процент збиття зменшується поступово ((
25.10.2025 09:47 Ответить
 
 