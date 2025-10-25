Ночная атака РФ: 9 ракет и 62 дрона по Украине, ПВО сбила 50 БПЛА и 4 ракеты. ИНФОГРАФИКА

Россияне ночью 25 октября атаковали Украину 9 баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Враг запустил ракеты из Ростовской и Курской областей. БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений:

Курск;

Орел;

Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - отметили военные.

