Нічна атака РФ: 9 ракет і 62 дрони по Україні, ППО збила 50 БпЛА та 4 ракети. ІНФОГРАФІКА
Росіяни вночі 25 жовтня атакували Україну 9 балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.
Ворог запустив ракети з Ростовської та Курської областей. БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків:
- Курськ;
- Орел;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили військові.
