Нічна атака РФ: 9 ракет і 62 дрони по Україні, ППО збила 50 БпЛА та 4 ракети. ІНФОГРАФІКА

Росіяни вночі 25 жовтня атакували Україну 9 балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Ворог запустив ракети з Ростовської та Курської областей.  БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили військові.

Робота ППО 25 жовтня

безпілотник (5085) ППО (3664) Повітряні сили (3099) балістичні ракети (488)
Де відповідь по рашиських чортах ,де обіцяні ракети ? раз в тиждень відповідати це замало в той час як ворог щоночі знищує Україну.
25.10.2025 09:27 Відповісти
щось процент збиття зменшується поступово ((
25.10.2025 09:47 Відповісти
 
 