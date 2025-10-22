Під час атак ворог застосовує 60% "шахедів" і 40% дронів-імітаторів, - Повітряні сили

Під час атак на Україну російські війська використовують близько 60% ударних безпілотників типу "Шахед" і 40% дронів-імітаторів.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нового нічого немає, бо противник атакує об'єкти критичної інфраструктури — енергетику, газовидобувну галузь. Ми бачимо регулярні удари, сьогодні — Київщина та інші регіони. Застосовують вони велику кількість БПЛА. Близько 60% — це "шахеди", ударні БПЛА типу "шахед", і далі вже 40% — це, як ми казали раніше, дрони-імітатори ", — зазначив Ігнат.

За його словами, дрони-імітатори, серед яких і тип "Гербера", також становлять небезпеку, адже можуть нести вибухівку або інше навантаження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито 16 із 28 ракет та 333 ворожі дрони. Є влучання на 26 локаціях, - Повітряні сили

Крім того, під час атак росіяни одночасно запускають із різних напрямків крилаті, аеробалістичні та авіаційні ракети, поєднуючи їх із масованим застосуванням БПЛА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі