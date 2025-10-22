Під час атак ворог застосовує 60% "шахедів" і 40% дронів-імітаторів, - Повітряні сили
Під час атак на Україну російські війська використовують близько 60% ударних безпілотників типу "Шахед" і 40% дронів-імітаторів.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нового нічого немає, бо противник атакує об'єкти критичної інфраструктури — енергетику, газовидобувну галузь. Ми бачимо регулярні удари, сьогодні — Київщина та інші регіони. Застосовують вони велику кількість БПЛА. Близько 60% — це "шахеди", ударні БПЛА типу "шахед", і далі вже 40% — це, як ми казали раніше, дрони-імітатори ", — зазначив Ігнат.
За його словами, дрони-імітатори, серед яких і тип "Гербера", також становлять небезпеку, адже можуть нести вибухівку або інше навантаження.
Крім того, під час атак росіяни одночасно запускають із різних напрямків крилаті, аеробалістичні та авіаційні ракети, поєднуючи їх із масованим застосуванням БПЛА.
Капець московитам, адназначна!
(сарказм)
Розклад на 6.0 по збиттям був такий:
МВГ - 50,9%
Армійська авіація - 14%
Авіація ПС - 5,8%
Подавлено РЕБ - 23,4%
БпЛА перехоплювачачі - 5,8%.
Це я про ефективність МВГ, які захейтили всі теоретики і інсайдери, кожного дня навалюючи про неефективність МВГ.
Чи більш ефективні дрони перехоплювачі? Сто відсотків. Але от біда - нема ні дронів, ні навчених розрахунків.
Тобто якби не було МВГ, маже девʼять десятків дронів були б сьогодні в «пропущених». Скільки з них шахедів з БЧ 90 кг, а скільки гербер або італмас? Хєр зна. Може 10, може 30. А може всі. Ми дякуючи хлопцям з МВГ цього не взнаємо.
Ще якийсь відсоток тих які приписують ребівціям в "локаційно втрачених", теж підбиті та пошкоджені МВГ.
Майже сотня цілих будинків і не вражених трансформаторів. То як з цього боку про ефективність?
Нічого не тисне?
А тепер про дійсно не ефективність.
Чи ефективні на 100% від можливого МВГ? Ні! Бо ПС і ЗРВ на них пофіг. На навчання і бойову підготовку кулеметників пофіг.
Потенціал МВГ використовується на кілька відсотків від можливого. Бо всім на них пофіг. Пофіг три роки.
Людей не навчають. Людям не виділяють мінімум який вони просять.
Багато екіпажів досі без прицілів. Їм "отци камандіри" кажуть - "стріляйте акустично".
Трєтє тисячоліття, 4 рік пономасштабки, вночі по дрону довжиною 3 метри з виносом на 8-10 фігур - "стріляйте акустично".
Обладнувати машини примушують бійців за свої кошти.
...
А і да. Кожне збиття МВГ фіксується інколи кількома камерами. Кожне відкриття вогню теж. Там просто неможливо "приписати" собі збиття задля виплат ДГВ. Навпаки, часто забирають у кулеметників і приписують "гепардістам" або ПЗРКашникам. Бо там БК дорожче.
І ще, наостанок. Тактика застосування МВГ не залежить від самих МВГ. Це визначається офіцерами повітряних сил. Якщо командири мають хоч якусь уяву про специфіку роботи кулеметників, то результат є..."
Більше - https://x.com/donikroman/status/1981003983176245737?t=kNaTFVkhj-4DkZzQc_U_hQ&s=19 тут.