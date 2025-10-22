Збито 16 із 28 ракет та 333 ворожі дрони. Є влучання на 26 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 22 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Чим ворог бив по Україні?

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – "балістика") та 405 БпЛА різних типів:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, (близько 250 із них – "шахеди");

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл. – рф, ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Ростовської обл. – рф;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

Куди бив ворог?

За даними Повітряних сил, основний напрямок удару - Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Влучання та наслідки

Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують ПС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

