Сбито 16 из 28 ракет и 333 вражеских дрона. Есть попадания в 26 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 22 октября войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 433 средства воздушного нападения - 28 ракет (15 из них - "баллистика") и 405 БПЛА различных типов:

405 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, (около 250 из них - "шахеды");

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл. - рф, ВОТ Донецкой обл;)

9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл. - рф, ВОТ АР Крым);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Ростовской обл;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков: ВОТ Запорожской обл.).

Также читайте: Последствия удара РФ по детсаду в Харькове: погиб человек, 7 пострадавших. У детей острая реакция на стресс. ФОТОрепортаж

Куда бил враг?

По данным Воздушных сил, основное направление удара - Киевщина. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 12.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей:

333 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

8 крылатых ракет Искандер-К;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Попадания и последствия

Сейчас зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локально потеряны), информация уточняется. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают ВС.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Больше читайте в нашем Telegram-канале