1 769 12

Последствия удара РФ по детскому саду в Харькове: погиб человек, 7 пострадавших. У детей острая реакция на стресс. ФОТОрепортаж

После массированной комбинированной атаки РФ ударила беспилотником по детскому саду в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к сожалению, известно об одном погибшем. По состоянию на сейчас семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - отмечает глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг бил по Харькову и трем населенным пунктам Харьковщины: 9 пострадавших, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Последствия вражеского удара

Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахидаСад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида
Сад в Харькове после удара шахида

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "шахеды" попали в садик в Харькове. Погиб человек. Данные о раненых детях не подтвердились.

Комбинированная атака 22 октября 2025 года

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

дети (6769) детсад (433) Зеленский Владимир (22348) обстрел (30124) Харьков (7794) Харьковская область (1757) Харьковский район (603)
Здохніть підари.
22.10.2025 12:32 Ответить
Єрмаку і зеленському, треба терміново продовжити оті мандрівки на саміти по Світу, «міру-мір», вони значно посилили *********** обстріли України і вартують чимало грошей від Українців ???
Оманські із зелупнем та помічники ригоАНАЛЬНИХ в Урядовому кварталі, це вирок Україні, з 2019 року!!! Гончарук та шмигаль, свириденко, з даниловим і умеровим, це підтверджують!!
22.10.2025 12:34 Ответить
Це має бачити увесь світ...
22.10.2025 12:37 Ответить
передусім це мають бачити українці, а не прилизані та розмальовані пики на кіздафоні !

.
22.10.2025 12:42 Ответить
це вже "Алеппо"?
чи може сектор Газа?

де Грета Тумблер із своєю флотилією?
де масові маніфестації ліваків по всьому світу ?

ЗЄлічка, зілюнька ти наша, може хоча б на скликання посідєлок Ради Безпеки ООН сподвигнешся?
чи лише вечірній відосік про рожеві фламінги в небі і в люлю, дорогі українці, під вий сирен ...?

.
22.10.2025 12:40 Ответить
Ця дрянь безкоштовно не працює.
22.10.2025 12:48 Ответить
А що ************ краснов "трампакс", про це каже?
показать весь комментарий
22.10.2025 12:41 Ответить
вже, вже казав "стріляють по містах, але гинуть здебільше невинні російські та українські солдати" - ЗЄля та буйло і лісі б'ються...зачекаю поки їм набридне."

трамп - це Аморальна потвора, якого цікавлять тільки гроші та підхалимаж

.
22.10.2025 12:48 Ответить
Може вже пора заявити ультиматум гарантам ядерного роззброєння?
Звинуватити їх і ООН в співучасті в геноциді українського народу, в злочинній бездіяльності.
Самі не хочуть воювати - нехай нададуть ту зброю яка зупинить орду. Повернуть ядерну зброю.
Але хто ж це зробить? Кловун з кварталу95?
22.10.2025 12:45 Ответить
Трамп, піди позвони своєму другові. рижий мудак
22.10.2025 12:56 Ответить
Треба щоб ці кадри були у всіх провідних світових інформаційних виданнях. Рижому мудаку теж треба відправити і Меланії.
22.10.2025 13:01 Ответить
..***** вчергове висморкалося та помочилося на Трумпа і обтерло об нього свої брудні-криваві руки..
маразматику-ідіоту Трумпу таке ставлення до нього від "друга-владіміра" дуже нравиццця...
22.10.2025 13:05 Ответить
 
 