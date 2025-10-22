Наслідки удару РФ по дитсадку в Харкові: загинула людина, 7 постраждалих. У дітей гостра реакція на стрес. ФОТОрепортаж
Після масованої комбінованої атаки РФ ударила безпілотником по дитячому садочку в Харкові.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на жаль, відомо про одного загиблого. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога.
"Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.
Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - наголошує глава держави.
Наслідки ворожого удару
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились.
Комбінована атака 22 жовтня 2025 року
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
Оманські із зелупнем та помічники ригоАНАЛЬНИХ в Урядовому кварталі, це вирок Україні, з 2019 року!!! Гончарук та шмигаль, свириденко, з даниловим і умеровим, це підтверджують!!
.
чи може сектор Газа?
де Грета Тумблер із своєю флотилією?
де масові маніфестації ліваків по всьому світу ?
ЗЄлічка, зілюнька ти наша, може хоча б на скликання посідєлок Ради Безпеки ООН сподвигнешся?
чи лише вечірній відосік про рожеві фламінги в небі і в люлю, дорогі українці, під вий сирен ...?
.
трамп - це Аморальна потвора, якого цікавлять тільки гроші та підхалимаж
.
Звинуватити їх і ООН в співучасті в геноциді українського народу, в злочинній бездіяльності.
Самі не хочуть воювати - нехай нададуть ту зброю яка зупинить орду. Повернуть ядерну зброю.
Але хто ж це зробить? Кловун з кварталу95?
маразматику-ідіоту Трумпу таке ставлення до нього від "друга-владіміра" дуже нравиццця...